Sivas'tan kısa kısa

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Muhtarlar Günü kutlandı.



Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen programda Muhtarlar Dernek Başkanı Vahap Seyhan ve muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Seyhan, muhtarların geçmişten bugüne mahalle ve köy sakinlerine hizmetler sunduğunu ve devlet kurumlarıyla olan ilişkilerde önemli sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

Dernek binasında devam eden programda konuşan Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey ise muhtarlık müessesesinin, kültürde ve toplumsal hayatta önemli yapı taşlarından birisi olduğunu söyleyerek, "Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü kulağı konumundadır. " diye konuştu.

Programa İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Astsubay kıdemli Başçavuş Ferhat Akçay, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İl Genel Meclis üyesi Hikmet Kuruçay, mahalle ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

SESOB Başkanı Köksal'dan, Rektör Kul'a ziyaret

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'u makamında ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan açıklamaya göre, ilin gelişmesinde üniversitelerin önemli katkıları olduğunu belirten Köksal, Sivas'ta ikinci üniversite açılmasından dolayı mutlu olduklarını aktardı.

Esnaf teşkilatı olarak ikinci üniversiteyi önemsediklerini vurgulayan Köksal, "Üniversitemizle işbirliğimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum. Esnafımıza büyük katkı sağlayan üniversitemizin biran önce eğitime açılmasını bekliyoruz. İkinci üniversitemizin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kul ise savunma sektöründe ihtisaslaşmayı hedeflediklerini, bu hedef doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, üniversiteye tahsis edilen alanda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerle ortak çalışmalar yapacaklarını ve işbirliği içerisinde olacaklarını aktaran Kul, üniversitenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.