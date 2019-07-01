Son Dakika Haberleri: "Sivas Türkü Ağızları" konseri düzenlendi
Son Dakika Güncel Haber

"Sivas Türkü Ağızları" konseri düzenlendi

8 dakika önce

Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında "Sivas Türkü Ağızları" konser programı düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında "Sivas Türkü Ağızları" konser programı düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserin ilk bölümünde ses sanatçıları Karahisar, Dere, Evlek, Çamşık, Kelkit, Arguvan ve semah ağzı türküler seslendirdi. İkinci bölümde Şef Orhan Gazi Yılmaz yönetimindeki koro ses sanatçıları, solo ve koro halinde Sivas türkülerini okudu.
İzleyiciler ses sanatçılarının seslendirdikleri türkülere alkışlarla eşlik etti.
Programı, Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Mustafa Yüksel Karadağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve vatandaşlar izledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:07 Kaynak: AA
AKM, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da makam aracı lüks cip, düğün aracı oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi Erdoğan: S-400'ler 10 gün içinde gelecek Mansur Yavaş: Israrları devam ederse Erdoğan'la görüşeceğim Mansur Yavaş'ın ilk yurt dışı gezisini yapacağı ülke belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 09:15:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sivas Türkü Ağızları" konseri düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]