Sivas ve Kayseri'de Kar Yağışı Ulaşımı Engelledi

Kuvvetli kar yağışı Sivas'ın bazı noktalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas'ın Gürün ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için Kayseri-Malatya karayolu iki ilçe arasında tüm araç ulaşımına kapatıldı. Her iki istikamette araçları trafiğe çıkışına izin verilmiyor. - SİVAS