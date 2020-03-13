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Sivasspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:37 Kaynak: AA
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla sürdü.
Antrenmana sakatlığı süren Ziya Erdal, Ali Şaşal Vural, Petar Skuletic ve Samba Camara katılmadı.
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