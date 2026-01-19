Sivasspor, Bodrum\'u Mağlup Etti

Sivasspor Teknik Sorumlusu Evren Otyakmaz, Bodrum Futbol Kulübü maçı sonrası, "Kendi sahasında yenilmemiş bir takımı yendiğimiz için gururluyuz" dedi.

Trendyol 1. Lig 21. haftasında Sivasspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Sorumlusu Evren Otyakmaz, "Öncelikle galip geldiğimiz için son derece mutluyuz. Çok ihtiyacımız olan bir galibiyet elde ettik. Çünkü geçen hafta Erzurum maçında çok iyi mücadele etmiştik. 10 kişi kalmıştık ve kaybettiğimiz bir maç vardı. Bunun telafisi gözüyle bakıyorduk Bodrum maçına. Kendi sahasında mağlup olmamış bir takımı yenmenin gururunu yaşıyoruz. Oyunun genelinde iyi oynayan, isteyen bir Sivasspor vardı. Tabii ki Bodrumspor da buna karşılık verdi. Oyunun gitgelli olduğu dönemler oldu" ifadelerini kullandı. - MUĞLA