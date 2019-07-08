Sivasspor'da transfer
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Akhisarspor forması giyen Caner Osmanpaşa'yı renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, geçen sezon Akhisarspor forması giyen Caner Osmanpaşa
'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Caner Osmanpaşa ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz
'ın İstanbul
'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoper olarak görev yapan 31 yaşındaki Caner Osmanpaşa, daha önce Akçaabat Sebatspor
, Orduspor
, Denizlispor
, 1461 Trabzon
, Trabzonspor
ve Kayseri Erciyesspor
'da da forma giydi.
Açıklamada, "Caner Osmanpaşa'ya 'hoş geldin' der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.
Ömer Bayram'ın 500 bin euro maaş talebi!
Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı
Jeremain Lens'e kilo tepkisi
Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti