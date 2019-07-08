Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da transfer
Son Dakika Spor Haber

Sivasspor'da transfer

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Akhisarspor forması giyen Caner Osmanpaşa'yı renklerine bağladı.

Sivasspor'da transfer, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Akhisarspor forması giyen Caner Osmanpaşa'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Caner Osmanpaşa ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoper olarak görev yapan 31 yaşındaki Caner Osmanpaşa, daha önce Akçaabat Sebatspor, Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Kayseri Erciyesspor'da da forma giydi.
Açıklamada, "Caner Osmanpaşa'ya 'hoş geldin' der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." denildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05 Kaynak: AA
Mecnun Otyakmaz, Osmanpaşa, Sivasspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ömer Bayram'ın 500 bin euro maaş talebi! Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı Jeremain Lens'e kilo tepkisi Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 17:11:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivasspor'da transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]