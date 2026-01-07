Sivasspor\'dan Rey Manaj Açıklaması

ÖZBELSAN Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, ismi Sivasspor ile anılan golcü Rey Manaj'ın transferiyle ilgili olarak, "Rey Manaj'ı bizler çok fazla istiyoruz tabi ki. Manaj gibi bir oyuncu burada görmek çok istiyoruz. Ama bağlı olduğu bir kulübü var" dedi.

1'inci Lİg ekiplerinden Sivasspor, ikinci yarının ilk maçında pazar günü kendi evinde oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Tesislerde yapılan antrenman öncesinde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıya iyi başlamak istediklerini belirten Altıparmak, "İlk devrenin sonlarına doğru çok iyi bir hava yakaladık. İyi de bir çıkışımız oldu. İnşallah ikinci yarıyla birlikte bunu daha da geliştireceğiz. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız Erzurumspor maçıyla başlayacağımız ve dört maçın içeride olduğu ve üst taraftaki takımlarla oynayacağımız maçlarla başlayacağız. Bu bizim için inşallah kazandığımız zaman çok büyük avantaja dönecek. Bir hedefimiz var. O hedef doğrultusunda kimle nerede oynarsak oynayalım amacımız kazanmak. Erzurumspor maçı da bu maçlardan biri. İyi bir takıma karşı oynayacağız. puan olarak bizden üst taraftalar ama biz kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanıp inşallah maçımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu yapacak gücümüz, kalitemiz var. Buradan tek söyleyeceğimiz taraftarımızı daha fazla yanımızda görmek istiyoruz ilk yarının sonlarına doğru gerçekten bizi destekleyen bir çift taraftar grubumuz vardı. İnşallah bunu daha da arttıracağız. Daha da fazlalaştıracağız. Biz zaten kazanmaya başladıkça da inşallah o taraftarların herkesin maça geleceğini düşünüyoruz. Ama bu hafta her zamankinden daha çok taraftarımıza ihtiyacımız var" diye konuştu.

'MANAJ'I ÇOK İSTERİZ'

Kulübün kapalı olan transfer tahtasının açılması ve Rey Manaj transferi ile ilgili soru üzerine Altıparmak, "Şu anda transfer açılmasıyla alakalı, dosyaların hepsiyle tek tek görüşülüyor. Sona gelindiğini biliyoruz. Çok az kaldı. İnşallah üç-beş gün içinde bitecek. Zaten orada söylemişim. Önümüzdeki hafta inşallah bu tahta açılacak. Biz de yavaş yavaş transferlerimize başlayacağız. Rey Manaj'ı bizler çok fazla istiyoruz tabi ki. Manaj gibi bir oyuncu burada görmek çok istiyoruz ama onun da bir kulübü var. Eğer kulübüyle alakalı şeyler ne durumda, ne olur, kendisi nasıl yapar onu bilmiyoruz ama biz o olsa da olmasa da onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz şu anda. Ama tabi her hoca Manaj'ı takımında görmek ister. Biz de çok istiyoruz. Ama şu anda birinci önceliğimiz tahtayı açmak. Açtıktan sonra diğer transferle alakalı hepsini sizlerle paylaşacağız zaten" dedi.

Transferler konusunda şu an konuşmayacaklarını belirten Altıparmak, "Oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var ve mevcut takımımız var. Bu takımımızla oynayacağız. Şu anda transferin açılıp yetişme gibi bir şansı olmadığı için biz bu takımla oynayacağız. Onun için şu anda çok kafaları karıştırmaya gerek yok" dedi.

'KEREM HARİÇ EKSİĞİMİZ YOK'

Takımda Kerem Atakan Kesgin dışında eksik bulunmadığını belirten Altıparmak, "Belki de biz geldiğimizden beri iki ilk defa sadece Kerem Atakan hariç tam kadro antrenman yapacağız bugün diyebilirim. İlk defa tam takımız. Bu da tabi bize fazlasıyla sevindiriyor. daha önceden özellikle maçlarda belki oynayan sonradan giren oyuncularla ilgili biraz sıkıntımız vardı ama şu anda tam takım olarak antrenmanımıza çıkacağız. Kerem de herhalde bir 10 gün içinde bize katılır" diye konuştu.