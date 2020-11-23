Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı

23.11.2020 00:57
Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak DG Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Fatih Karagümrük müsabakasında forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Karabağ ile Sivasspor, 26 Kasım Perşembe günü saat 20.55'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Uefa Avrupa Ligi, Sivasspor, Karabağ, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Karabağ maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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