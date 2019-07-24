Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi transfer etti
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Mustapha Yatabare'yi renklerine bağladı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:10 Kaynak: AA
Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor
, Mustapha Yatabare
'yi renklerine bağladı.
Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, geçen sezon Konyaspor
'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Mustapha Yatabare ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Fransa
'nın Breuvais takımında başlayan tecrübeli futbolcu sırasıyla SC Amiens B, Villemomble Sports, Clermont Foot, US Boulogne, Guingamp
, Trabzonspor
, Montpellier
, Karabükspor
ve son olarak geçen yıl Konyaspor'da forma giydi.
Yatabare geçen yıl 29 maçta forma giyerken 5 gol atıp 3 asist yaptı.
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