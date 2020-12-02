Sivasspor, Villarreal'i ağırlayacak

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın akşam sahasında İspanya ekibi Villarreal ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Villarreal'i konuk edecek. Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan yönetecek. Geride kalan maçlarda 6 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, grupta 3. sırada yer alıyor. Rıza Çalımbay'ın takımı, bu puanları Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı gruptaki iki maçta da mağlup ederek hanesine yazdırdı.

8 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 8 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Jorge Felix'in yanı sıra korona virüs testleri pozitif çıkan altı futbolcu Villarreal karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 13. MAÇ

Sivasspor, evinde oynayacağı Villarreal mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 13. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 12 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 27 gole engel olamadı.

ÇALIMBAY'IN 17. SINAVI

Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Villarreal maçıyla Avrupa kupalarında 17. kez kulübede yer alacak. Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 13 maça çıktı. Deneyimli teknik adamın yönetimindeki Denizlispor 2002-2003 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan Çalımbay, 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Çalımbay son olarak Sivasspor'un başında Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ ile karşılaştı. Çalımbay Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv maçlarından mağlubiyetle, Karabağ ile oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

EN GOLCÜ KAYODE

Nijeryalı futbolcu Olarenwaju Kayode, bu sezon Avrupa sahnesinde attığı 4 golle kırmızı-beyazlı takımın en golcü ismi konumunda yer alıyor. Kayode'yi 2 golle Arouna Kone, 1'er golle Caner Osmanpaşa, Mustapha Yatabare ve Max Gradel takip ediyor.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)