Sivassporlu Skuletic golle tanıştı - Son Dakika

Sivassporlu Skuletic golle tanıştı

Demir Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Petar Skuletic, kırmızı-beyazlı ekibin dün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Sivasspor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sivassporlu Skuletic golle tanıştı, System.String[]

Demir Grup Sivasspor'un forvet oyuncusu Petar Skuletic, kırmızı-beyazlı ekibin dün deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada Sivasspor formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde sadece Gaziantep FK ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor maçlarında kırmızı-beyazlı formayı giyen Skuletic, Konyaspor maçında 72. dakikada Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil oldu.

Skuletic karşılaşmanın 90. dakikasında rakip ağlara gönderdiği golle Sivasspor'a altın değerinde 1 puan kazandırmayı başardı.

Sivas temsilcisinin devre arası transfer döneminde Fransız ekibi Montpellier'den kadrosuna kattığı Skuletic, Süper Lig'de son olarak 2017-2018 sezonunun 34. haftasında 15 Mayıs 2018'de Gençlerbirliği formasıyla Bursaspor ağlarını havalandırmıştı.

Sivasspor'un golcüleri

Sivas temsilcisinde 11 oyuncu geride kalan haftalarda gol atma başarısı gösterdi.

Bu periyotta rakip fileleri 50 kez havalandıran Sivasspor'da, Malili futbolcu Mustapha Yatabare attığı gollerle takımının en golcü oyuncusu oldu.

Sivas ekibinin sezon başında İttifak Holding Konyaspor'dan transfer ettiği Yatabare, geride kalan 28 haftalık periyotta 12 golle takıma önemli katkı sağladı.

Sivasspor'da Emre Kılınç ve Hakan Arslan 7'şer, Mert Hakan Yandaş 6, Arouna Kone ve Fernando 5'er, Erdoğan Yeşilyurt 4, Uğur Çiftçi, Petar Sukuletic, Ziya Erdal ve Yasin Öztekin ise 1'er gol kaydetti.

İttifak Holding, Petar Skuletic, Konyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:35 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivassporlu Skuletic golle tanıştı - Son Dakika Spor

Son Dakika

Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek 90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor         
15:17
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak         
15:10
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz         
15:10
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin         
15:04
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar         
15:03
Edirne Keşan'da Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı         
14:46
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir         
14:44
AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki AYM'nin Demirtaş için verdiği 'hak ihlali' kararına Bahçeli'den ilk tepki         
14:41
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi         
14:39
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın         
14:31
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı         
14:28
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı         
14:21
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyarken gençler oralı bile değil         
14:15
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı         
14:12
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı         
13:41
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı 3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı         
13:28
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu         
13:26
Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı Kız istemeden sonra karantinaya alınan mahalleye girişler kapatıldı         
13:26
Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı Felaket bölgesine giden Bakan Soylu, kameralar önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı         
13:13
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek         
13:12
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı         
12:59
Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak Ahmet Kutalmış Türkeş, Babalar Günü mesajında meydan okudu! Bahçeli çok kızacak         
12:47
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı         
12:42
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var         
12:38
Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi         
12:34
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı         
12:29
Hintli model, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Hintli model, 50 bin euro vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı         
12:28
Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti Milyoner Concept, Türkiye'nin yıldızı olarak Ivana Sert'i seçti         
12:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 15:48:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivassporlu Skuletic golle tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei