"Sivil Toplum Çalıştayı" başladı - Son Dakika

"Sivil Toplum Çalıştayı" başladı

06.11.2020 16:35

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sivil Toplum Çalıştayı" başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sivil Toplum Çalıştayı" başladı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığınca finanse edilen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yasal Çerçeve ve Kapasite Geliştirme Projesi" kapsamında düzenlenen iki günlük çalıştaya, Türkiye'nin önde gelen kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katılıyor.

Çalıştayın açılışında konuşan İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Ömer Okumuş, kamu-sivil toplum ilişkisinin önemine değindi.

İstanbul'un bir sivil toplum kuruluşu başkenti olduğunu dile getiren Okumuş, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık beşte birinin İstanbul'da bulunduğuna dikkati çekti.

Okumuş, Dernekler Dairesi Başkanlığından Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne dönüşen kurumsal yapının değişiminde ve dönüşümündeki düşünsel altyapının çağın gereklerine uygun bir teşkilat yapısının oluşturulması yönündeki anlayış değişikliği olduğunu ifade etti.

Çalıştayın önemi

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç konuşmasında, Türkiye son 17 yılda yaşanan demokratikleşme ve sivilleşme alanında yapılan reformlardan bahsetti.

Bu kapsamda Türkiye'de gönüllülükten dijitalleşmeye, şeffaflık ve hesap verebilirlikten sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin artırılmasına kadar pek çok alanda idari, teknik ve yasal çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Kılıç, Sivil Toplum Çalıştayı'nın, Genel Müdürlüğün son yıllarda yürüttüğü faaliyetlerin sivil toplum kuruluşları üzerindeki etkilerini görmek, bu faaliyetlerin bu kuruluşlar tarafından nasıl değerlendirildiğini anlayabilmek, onların görüşlerine başvurmak, süreci birlikte yönetmek ve ihtiyaçları tespit etmek açısından oldukça anlamlı olduğunu kaydetti.

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Türkiye'nin sivil toplum alanında çok ciddi geleneksel bir birikiminin var olduğunu ve sivil toplum kuruluşlarının, devletin yürüttüğü iş ve işlemlerde tamamlayıcı bir unsur olduğunu dile getirdi.

Çiçekli, bu hedefe yönelik Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen e-Alındı Belgesi, e-Genel Kurul ve internet üzerinden üyeliğe giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi gibi dijital alt yapı geliştirmelerinin önemli olduğunu anlattı.

Çalıştayda, yaklaşık 15 bin sivil toplum kuruluşu ve kamu görevlisinin katılımı ile gerçekleştirilen anket çalışmasının analizi ile yurt dışı mevzuat ve iyi uygulama örnekleri raporunun sunumu yapılarak katılımcıların görüş ve düşünceleri alındı. Ardından gönüllülük ve dijitalleşme konularında atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Programın ikinci gününde ise şeffaflık ve hesap verilebilirlik, yardım toplama ve bağış kabulü ile sosyal girişimcilik konularından oluşan atölye çalışmaları yapılacak. Gün sonunda katılımcılar tarafından çalıştay değerlendirilecek.

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, toplum, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sivil Toplum Çalıştayı' başladı - Son Dakika


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