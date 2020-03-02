Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek - Son Dakika

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

6 saat önce

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde ve Yozgat'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcilerinin katılımıyla Bahar Kalkanı Harekatı'na destek açıklaması yapıldı.

Yozgat

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, sivil toplum kuruluşları olarak her zaman her dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını aktardı.

Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifa dileyen Çelik, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız." ifadesini kullandı.

Açıklamanın ardından sivil toplum kuruluş temsilcileri, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'u ziyaret ederek taziyede bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarından Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Bahar Kalkanı Harekatı, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:45 Kaynak: AA
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