Siyasi parti başkanları, telekonferans ile bayramlaştı - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri'de bulunan siyasi parti il başkanları ile telekonferans yöntemi ile bayramlaştı.



İl Başkanlığındaki programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ümit Özer, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Korkmaz ve Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürküntaş katılırken, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı ise telefon ile katılımcıların bayramlarını kutladı.



Programda bir konuşma yapan Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, "Kayseri'deki birliktelik tüm Türkiye'ye örnek" dedi.



Çopuroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Kayserimizde Elhamdülillah bir birliktelik var. Başka şehirlerde zannedersem bu birliktelik yok. İl Başkanlarım sağ olsunlar davetimize icabet edip bizleri ziyadesi ile memnun etmiş oldular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ile birlikte ortak kaygımız Kayserimize birlikte hizmet ettiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Serkan Tok, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Ümit Özer, İyi Parti İl Başkanı Sayın Süleyman Korkmaz ve Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Nuri Ürkündaş ile video konferans yöntemiyle bir araya gelerek Ramazan Bayramlarını kutladık. Birlik beraberlik içerisinde nice bayramlar diliyoruz"



Programa katılan İl Başkanları yapılan telekonferanstan dolayı İl Başkanı Şaban Çopuroğlu nezdinde tüm teşkilatların bayramlarını kutlayarak teşekkür ettiler.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise katılanlara teşekkür ederek, "Bu güzellikler katılımcıların birlikteliklerinden kaynaklanıyor ben önce katılan tüm il başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu birliktelik ile tüm şehrimizi kucaklamış gibi hissettim. Tüm şehrimizle bayramlaşmış gibi hissettim. O açıdan her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün şehitliğimize uğradık. Cenabı Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Daha sonrada hastanelere dışarıdan Spor A.Ş mizin yaptığı programlara katılarak çocuklarımıza ve hastalarımıza moral verdik. Bu şehir için çalışıp çaba göstermeye devam ediyoruz. Bu itibarla katılımlarınızdan dolayı sizlere ve bu organizasyonu sağlayan il başkanıma teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.



Program daha sonra karşılıklı görüş alış verişi ile son buldu. - KAYSERİ