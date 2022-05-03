Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ve AKP Heyetleri Video Konferansla Bayramlaştı - Son Dakika
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Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ve AKP Heyetleri Video Konferansla Bayramlaştı

03.05.2022 14:42

İYİ Parti ve Adalet Kalkınma Partisi heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin’in “Sizleri gördük daha iyi olduk” derken; İYİ Parti heyetinden Ayfer Yılmaz, “İnşallah çok daha güzel bayramlarda bir arada oluruz" karşılığını verdi.

İYİ Parti ve Adalet Kalkınma Partisi heyetleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla video konferans yöntemiyle bayramlaştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in "Sizleri gördük daha iyi olduk" derken; İYİ Parti heyetinden Ayfer Yılmaz, "İnşallah çok daha güzel bayramlarda bir arada oluruz" karşılığını verdi.

Ramazan Bayramı nedeniyle siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. Bu kapsamda İYİ Parti ve Adalet Kalkınma Partisi heyetleri, partilerinin genel merkezlerinden video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

AKP'nin ziyaret heyeti AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Kadın Kolları Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Ayten Aydın, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Osman Ertuğrul Yörük; İYİ Parti'den Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz ve Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanma Başkanı Onur Hondoroğlu'nu video konferans yöntemiyle kabul ederek karşılıklı bayramlaştı.

Özlem Zengin, İYİ Parti heyetine, "Sizleri gördük çok daha iyi olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız adına AK Parti adına sizlere iyi bayramlar diliyoruz. Sizlere iyi bayramlar diliyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz?" diye sordu.

İYİ Parti'den Ayfer Yılmaz ise, "Başkanımızın ve bütün arkadaşlarımızın 'iyi bayramlar' dileğini iletmek istiyoruz. İnşallah çok daha güzel bayramlarda bir arada oluruz. Pandemiyi aşıyoruz artık. Birlikte olmak çok daha güzel olacak" dedi.

Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ve AKP Heyetleri Video Konferansla Bayramlaştı
Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ve AKP Heyetleri Video Konferansla Bayramlaştı
Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ve AKP Heyetleri Video Konferansla Bayramlaştı
Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ve AKP Heyetleri Video Konferansla Bayramlaştı

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Özlem Zengin, Ayfer Yılmaz, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ve AKP Heyetleri Video Konferansla Bayramlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti ve AKP Heyetleri Video Konferansla Bayramlaştı - Son Dakika
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