Siyasi partiler videokonferans aracılığıyla bayramlaştı - Son Dakika

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "Milletimize, bayram sürecinde yetkililerin uyarı ve kurallarına uymaları konusunda hassasiyetimi iletmek istiyorum." dedi.

İYİ Parti Genel Merkezi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı, AK Parti ve CHP heyetleri ile videokonferansla gerçekleştirildi.

Bayramlaşma görüşmesinde İYİ Parti adına Siyaset Akademisi Başkanı Aydın Adnan Sezgin, GİK Üyesi Aylin Cesur ile Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhun Bilenler hazır bulundu.

AK Parti heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz yer aldı.

Sezgin, AK Parti heyeti ile bayramlaşmada, şu anda Kovid-19 ile belirlenen zor dönemin atlatılarak, bayramların daha iyi ve alışılan koşullarda kutlanması temennisinde bulundu.

Tüm şehitlere, görev başında şehit olan sağlık personeline ve pandemi sürecinde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Sezgin, bayram döneminde görevli kamu personelinin de bayramını kutladı.

Aylin Cesur da dünyada ve Türkiye'de pandemi süreci dolayısıyla bayrama buruk girildiğini ifade ederek, "Bu dönemler, Türk milleti olarak birlik beraberliği en yüksek seviyede yaşadığımız ve gösterdiğimiz günlerdir. Milletimize bayram sürecinde, aynı zamanda doktor olarak, yetkililerin uyarı ve kurallarına uymaları konusunda hassasiyetimi iletmek istiyorum. İnşallah bir an önce bu illetten hem Türkiye hem dünya olarak kurtuluruz. Bilimin önerdiği kurallara uymaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

İYİ Parti olarak sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden Cesur, "Milletimizin bize verdiği güçle kararlıyız." dedi.

CHP heyetiyle bayramlaşma

İYİ Parti heyeti, AK Parti'nin ardından CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi üyeleri Deniz Demir, Pınar Uzun ve Ahmet Hakan Uyanık'tan oluşan heyetle bayramlaştı.

Cesur, bu bayramın kurallar çerçevesinde yaşandığına işaret ederek, vatandaşları pandemiyle mücadele sürecinde bu kurallara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Türkiye'nin bayrama zor bir ekonomik dönemde girdiğini ifade eden Cesur, milletin huzura ve barışa kavuşması temennisinde bulundu.

Cesur, "Şehitlerimiz var. Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın her yerinde sıkıntı yaşayan kardeşlerimiz, Kovid-19 nedeniyle kaybettiğimiz vatandaşlarımız, işsizlik nedeniyle karamsar ve umutsuz günlere inanan vatandaşlarımız var. Ümidimiz Türkiye'mizin yarından umutlu insanlar ülkesi haline gelmesi." şeklinde konuştu.