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Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz - Son Dakika

Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz

28.11.2021 14:26

Ankara'da F.A. isimli şahıs, 13 yaşındaki bir kıza içki içirip istismar ettiği iddiasıyla önce gözaltına alındı, daha sonra serbest bırakıldı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasından sonra hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan şahsın babasının, kızın ailesine skandal bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Buna göre tacizci şahsın babası aileye, "Kız 18'e geldiğinde evlendiririz, olayı kapatalım" dedi.

Ankara'da N.Y. (13) adlı kız çocuğuna içki içirip, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen F.A. (22), gözaltına alındı. Suçlamayı reddeden F.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. N.Y.'yi baygın halde eve götürdüğü güvenlik kamerası görüntüleri ile ortaya çıkan F.A. hakkında, yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Mamak ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi N.Y., iddiaya göre, 11 Kasım'da mahalleden tanıdığı F.A. ile ıssız sokakta buluşup, alkol aldı. N.Y., daha sonra alkolün etkisiyle fenalaştı. Bunun üzerine F.A., baygın olan N.Y.'yi kucağına alıp, aracına bindirerek, kızın Mamak'taki evine götürdü. Bir süre sonra F.A., evden ayrıldı. N.Y.'nin ailesi, komşularının durumu anlatması üzerine eve geldi. Hastaneye götürülen N.Y.'nin, 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı taciz eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

BABADAN SKANDAL TEKLİF

Olaydan 10 gün sonra N.Y., ailesine, F.A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ancak tehditleri nedeniyle bu zamana kadar sustuğunu söyledi. Bunun üzerine aile, karakola giderek F.A.'dan şikayetçi oldu. Şikayetin ardından gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.A., serbest bırakıldı. Kızın ailesinin avukatı Büşra Ayaz, güvenlik kamerası görüntüsüyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İtirazın ardından F.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde; F.A.'nın, N.Y.'yi kucağında taşıdığı ve bu şekilde eve çıkardığı anlar yer aldı. Öte yandan Antalya'da olduğu öğrenilen F.A.'nın babasının, N.Y.'nin ailesini arayarak, "Olayın üzerini kapatalım, çocukların arasında bir nişan yapalım. 18 yaşına gelince evlendiririz" dediği öne sürüldü. N.Y., karakolda verdiği ifadesinde, "Bana istemediğim şeyler yaptığı için şikayetçiyim" dedi. Aile ise şüphelinin yakalanmasını ve cezalandırılmasını istedi.'

Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı taciz eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

KÜÇÜK KIZ TRAVMA YAŞIYOR

Avukat Büşra Ayaz, olayın ardından N.Y.'nin odasından dışarı çıkmadığını belirterek, "13 yaşındaki bir kız çocuğu, 22 yaşındaki bir şahıs tarafından kendi evinde istismara uğradı. Alkol kullandıktan sonra çocuk bayılıyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğundan 1.80 promil alkol çıkıyor. Baygın bir şekilde evine çıkarıyor, cebinden anahtarını alıyor. Çocuğu içeri alıyor ve olayı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 gün önce gerçekleşen bu olayın akabinde şüpheli tutuksuz yargılandı. Olaylara müdahale ettikten sonra tarafımca kamera görüntüleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğumuzda da olayla alakalı kamera kayıtları incelendikten sonra savcı şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüphelinin şu anda Antalya sınırları içerisinde olduğu biliniyor. 13 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı mahvolmuş, psikolojik olarak da etkilenmiş durumda. Odasından dışarı çıkmıyor, okula gidemiyor. Bu olaydan dolayı eğitimi aksadı" diye konuştu.

Şüphelinin en kısa sürede yakalanıp, en ağır cezayla yargılanmasını istediklerini belirten avukat Ayaz, ayrıca ailesinin psikolojik destek görmesi gerektiğini söyledi.

Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı taciz eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz

Antalya, Ankara, Kasım, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz - Son Dakika
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