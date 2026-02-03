Skriniar'a Ağır Ceza İstendi - Son Dakika
Skriniar'a Ağır Ceza İstendi

03.02.2026 16:10
Kocaelispor Başkanı Durul, Skriniar'ın hareketini ahlak dışı buldu ve ağır ceza talep etti.

KOCAELİSPOR Başkanı Recep Durul, "Skriniar'ın yapmış olduğu ahlak dışı hareket. Berat Kandili gecesi, Müslüman bir toplumun üyeleriyiz, toplumsal tahrik ve infial var. Bizim toplumumuz bunları kaldırmaz, hassas değerlerimiz var. Daha önce Beşiktaş kulübünde Pascal Nouma'nın yaptığı bir hareket vardı. Beşiktaş Kulübü bunu cezalandırdı. Ben bunun sadece disiplin cezasıyla yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha ağır cezayla lisansının ve futbolcunun sözleşmesinin iptal edilmesi ve ülke dışına deport edilmesini istiyorum. Türk futbolunda böyle rezil bir davranışı kaldırmak mümkün değil" dedi.

Türkiye Kupası C Grubu'ndaki 3'üncü maçında Beşiktaş'ı evinde konuk edecek Kocaelispor, bu müsabakanın hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile başladı. Antrenmanı ziyaret eden Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçe maçındaki hakem kararları, Milan Skriniar'ın tribünlere yönelik yapmış olduğu hareket ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'DE MAALESEF YILLARDAN BERİ ANADOLU VE İSTANBUL TAKIMLARI AYRIMI VAR'

Kocaelispor Başkanı Recep Durul açıklamasında, "Türkiye'de maalesef yıllardan beri Anadolu ve İstanbul takımları ayrımı var. Avrupa'nın hiçbir yerinde böyle bir ayrım yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ayrım yokken Türkiye'de neden böyle bir kavram kullanılıyor? Büyük takım, küçük takım diye bir şey yok. Güçlü takım vardır, zayıf takım vardır. Bütün camialar büyüktür, bütün camialar kıymetlidir. Nasıl oluyor da algılar hep bu şekilde bu tarafa yönlendiriliyor? İki, üç takım oynayacaksa bu ligde o zaman diğer takımların olmasına ne gerek var? Hakem maç içerisinde iki, üç kez kırmızı kartlık pozisyonlar vardı, es geçti. Kasıtlı olarak oyunu durdurdu, oyunu yavaşlattı, atağı kesti, oyundan düşürdü, oyunu soğuttu. Bütün takdir haklarını rakip takıma kullandı. Bir tane takdir hakkı bizden yana kullanmadı, biz zaten bunu isteyen bir takım değiliz. Neden bu ayrımcılık yapılıyor? O zaman sahaya çıkmadan desinler ki 'boşuna oynamayın, 3 puanı rakip takıma vereceğiz' Biz de ona göre oynayalım. Yani bunun izahı var mı? Taraftarı infiale getiriyoruz. Koskoca bir şehrin, bir camianın kaderiyle oynuyorsunuz. Federasyon başkanıyla konuşuyoruz, Kulüpler Birliği'nde konuşuyoruz, bir araya geliyoruz, tartışıyoruz. Konuştuğumuz her şey orada kalıyor. Uygulaması yok yani hiçbir şekilde yeşil sahalara yansımıyor. Adalet ne demektir? Adalet dengedir, haktır, hakkaniyettir, hukuktur, terazidir, şeffaflıktır. Hakemin görevi de budur. Başkasının, başka takımın hakkını yemeden oradaki adaleti sağlaması gerekiyor. Hiçbir takımın hakkını yememesi lazım. Öyle bir algı yaratıyorlar ki sanki iki üç tane takım var Süper Lig'de, eğer onların istediği düdüğü çalarsak bizim geleceğimiz garanti altında olur düşüncesi var. Böyle bir şey olur mu ' O zaman niye hakem çıkıyor' Böyle bir şey var mı? Türk futboluna yazık günah" ifadelerini kullandı.

'SKRINIAR'IN YAPMIŞ OLDUĞU AHLAK DIŞI HAREKET'

Fenerbahçe maçındaki hakem kararları ve Milan Skriniar'ın türbinlere yönelik hareketini değerlendirilen Durul, şu şekilde konuştu:

"Dün yapılan o çirkin hareket, Skriniar'ın yapmış olduğu ahlak dışı hareket. Berat Kandili gecesi, Müslüman bir toplumun üyeleriyiz, toplumsal tahrik ve infial var. Bizim toplumumuz bunları kaldırmaz, hassas değerlerimiz var. Daha önce Beşiktaş kulübünde Pascal Nouma'nın yaptığı bir hareket vardı. Beşiktaş Kulübü bunu cezalandırdı. Ben bunun sadece disiplin cezasıyla yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha ağır cezayla lisansının ve futbolcunun sözleşmesinin iptal edilmesi ve ülke dışına deport edilmesini istiyorum. Türk futbolunda böyle rezil bir davranışı kaldırmak mümkün değil. Yarın başkası yapacak. Bunu nasıl olur da biz normalleştirebiliriz ahlak dışı bir şeyi. Benim futbolcum yapsa direkt lisansını iptal ederim. Türk futbolu adına bir futbol yöneticisi olarak bunun bilincinde olmamız lazım. Yarın öbür gün tekrar bu sahalara nasıl çıkacak? Buraya nasıl gelecek o futbolcu?"

'KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANDIĞIMIZ OYUNCULAR OLURSA KATMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Durul, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor limitlerin elverdiği çerçevede. Hocamızla da görüşüyoruz, ayın 6'sında bitiyor. 4 günümüz var, 4 gün uzun, değil. Bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Birkaç gün içinde inşallah transfer yapmış oluruz. Yani yapmasak bile, tekrar söylüyorum, yapmasak bile, yapamazsak demiyorum. Takımımız gerçekten güçlü bir takım. Sadece hocamız bir, iki transfer yapmak istiyor. Hocamız da bu konuda titiz davranıyor. Eğer katkı sağlayacağına inandığı oyuncular olursa katmaya çalışacağız. Katkı sağlamayacaksa boşuna transfer yapmanın da bir anlamı yok. Dün akşam gördük hepimiz takımın oynadığı futbolu gördük, müthiş oynadık. Durdurulduk yoksa maçı alacaktık" şekilde konuştu.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

