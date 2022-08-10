Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Türkiye-Slovenya Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Slovenya'nın Stratejik Ortaklık Belgesi'ne imza atmasının ülkesinin Türkiye'ye verdiği önemin göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye-Slovenya Yuvarlak Masa Toplantısı, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Ekonomik, Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Matjaz Han ve iki ülke iş insanlarının katılımıyla Ankara'daki JW Marriott Hotel'de gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Pahor, iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğinin artırılması amacıyla Türkiye ziyaretini iş dünyasından temsilcilerin katıldığı bir delegasyonla yaptığını belirtti.

Türkiye ile Slovenya arasında 11 yıl önce Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandığını söyleyen Pahor, "Slovenya bu anlaşmalardan çok fazla imzalamadı. Bu da Slovenya'nın Türkiye'ye verdiği öneme işaret ediyor." dedi.

Stratejik Ortaklık Belgesi'nde bir ticaret taahhüdü yer almamasına rağmen ikili ticaret hacminin 1 milyar avroyu aştığını belirterek "Slovenya'da yabancı yatırımcılar için büyük potansiyel var. Türk şirketleri Slovenya'da iki büyük altyapı projesi yürütüyor. Bunlardan biri Koper Tüneli. Bu proje, özellikle Kuzey Adriyatik'in Avrupa'ya bağlanması anlamında önem teşkil ediyor." diye konuştu.

Pahor, yeşil ve inovatif enerji alanında da ülkesinin önemli bir potansiyeli olduğuna işaret ederek Slovenya'nın AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olduğunu kaydetti.

Ukrayna'daki savaş, Kovid-19 ve küresel iklim değişikliği nedeniyle enerji ve gıda güvenliğinin öneminin arttığını söyleyen Pahor, "Karşılıklı siyasi ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi bu kadar önemli olmamıştı. Bu konsey karşılıklı güven ve sinerjinin güçlenmesi için mükemmel fırsat olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"İki ülke ilişkilerinde halen keşfedilmemiş fırsatlar mevcut"

Slovenya Ekonomik Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Han da konuşmasında Slovenya'nın önemli bir turizm ülkesi olduğuna dikkati çekerek "Tüm ekonomimizi yeşil ve yaratıcı olma yönünde ilerletiyoruz. İklim değişikliği şartları, dünyamızı korumak için daha fazla yenilenebilir enerji kullanımına yöneltmeli." dedi.

Savaşlar, salgın ve iklim değişikliğinin tedarik zincirlerini gözden geçirmeye yönelttiğini belirten Han, iki ülke arasındaki iş birliğinin de bu kapsamda gelişmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle ulaştırma, turizm, tarım ve orman, gıda, bilgi teknolojileri ile bilim alanında iş birliklerinin artması gerektiğini ifade eden Han, "Mevcut ekonomik göstergelere bakacak olursak iş birliğimiz güçlüdür ve daha da ileri gitmektedir. Ama daha fazlasını istiyoruz. İnanıyoruz ki iki ülke ilişkilerinde halen keşfedilmemiş fırsatlar mevcut. Şu anki mükemmel iş birliğimizi daha da güçlendirmemiz mümkün." dedi.