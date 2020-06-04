Snapchat 'ırksal şiddet' nedeniyle Donald Trump'ın hesabını önerilen hesaplar arasından çıkardı - Son Dakika
BBC

Snapchat 'ırksal şiddet' nedeniyle Donald Trump'ın hesabını önerilen hesaplar arasından çıkardı

Snapchat, ABD başkanı Donald Trump'ın hesabını önermeyi bıraktı.

Snapchat 'ırksal şiddet' nedeniyle Donald Trump'ın hesabını önerilen hesaplar arasından çıkardı, System.String[]

Snapchat, ABD başkanı Donald Trump'ın hesabını önermeyi bıraktı.

ABD Başkanı'nın hesabı artık sosyal medya platformunun 'Keşfet' bölümünde yer almayacak. Snapchat'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirket politikası gereği 'ırksal şiddet ve adaletsizlik' konularını kışkırtan sesleri cesaretlendirilmediği ifade edildi.

Karar Trump'ın Beyaz Saray önündeki protestoculara karşı 'saldırgan köpekler' ve 'amansız silahlar' kullanılabileceğini yazması üzerine alındı.

Daha önce de Twitter, Trump'ın bazı tweetlerine erişimi 'şiddeti övdüğü' gerekçesiyle sınırlamıştı.

Snapchat'in ana şirketi Snap, "Irksal şiddetin ve adaletsizliğin toplumumuzda yeri yok ve Amerika'da barış, eşitlik, sevgi ve adalet arayan herkesle birlikte duracağı." dedi.

Snapchat'in bu kararının dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook üzerindeki baskıyı da artırması bekleniyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'a ait bazı paylaşımların kaldırılması ya da erişimin sınırlanması çağrılarına direnmeye devam ediyor.

Zuckerberg, Facebook'un ifade özgürlüğü ilkeleri gereği Trump'ın paylaşımlarının olduğu şekilde tutulması gerektiğdiğini söylüyor.

Bloomberg haber ajansına göre ABD Başkanı Trump'ın Snapchat üzerinde 1 milyondan fazla takipçisi var.

Uygulamanın Trump'ın yeniden seçim kampanyasında ilk defa oy vereceklere ulaşma imkanı sağladığı için 'kilit bir savaş alanı rolü oynadığı' yorumları yapılıyordu.

Başkan'ın hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek.

Ancak hesabın 'Keşfet' kısmında çıkmayacak olması demek, gönderilerinin yalnızca sayfasına abone olan veya doğrudan hesabı arayanlar tarafından görüntülenecek olması anlamına geliyor.

Snapchat'in kararı, Trump'ın kendi uygulamalarında yaptığı yorumlardan ziyade Twitter paylaşımlarına dayanıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 02:22 

Son Dakika Dünya Snapchat 'ırksal şiddet' nedeniyle Donald Trump'ın hesabını önerilen hesaplar arasından çıkardı - Son Dakika Dünya

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