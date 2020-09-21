Soba halen ilgi görüyor - Son Dakika

Soba halen ilgi görüyor

AYDIN'da kışın yaklaşmasıyla vatandaşların ısınma hazırlıkları başladı.

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AYDIN'da kışın yaklaşmasıyla vatandaşların ısınma hazırlıkları başladı. Kentte ısınmak için çoğunlukla doğalgaz, kalorifer ve klimalar kullanılırken, sobaya da halen büyük ilgi var. Şehir merkezlerinde apartmanlarda ısınma için çoğunlukla doğalgaz, kalorifer ve klima kullanılırken, müstakil evler ve kırsal kesimde ise halen soba rağbet görmeye devam ediyor. Sac ve döküm sobalar şekil değiştirerek desen ve renkleriyle evde aynı zamanda bir dekorasyon eşyası görüntüsü aldı. Aydın'da sac sobalar 200 ila 700 lira, döküm sobalar ise 1000 ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.SOBA KIRSAL KESİMİN VAZGEÇİLMEZİAydın'ın yanı sıra çevre il ve sahil beldelerindeki yerleşim yerlerine soba satışı yapan Mustafa Göçer, "18 yıldan beri soba işiyle uğraşmaktayım. Sac grubundan döküm grubuna kadar elimizde soba mevcut. Gelişen teknoloji ve yapıların büyümesiyle her ilde olduğu gibi doğalgaz ve kalorifer kullanılsa dahi sobalar halen büyük ilgi görüyor. Özellikle doğal gaz ve kalorifer sisteminin olmadığı kırsal kesimlerde sobaya kullanılıyor. Toplu yaşam alanlarındaki kat malikleri arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle soba kurduğumuz daireler bile oluyor. Soba satışlarını hem dükkanımızdan birebir hem de ve internet üzerinden yapabiliyoruz. Başta Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas ilçeleri olmak üzere turizm bölgelerine de satış yapıp, kurulumundan teslimine kadar hizmet veriyoruz" dedi.

Soba almaya gelen Himmet Demir ise, "Bakkal dükkanı işletiyorum. Evim kaloriferli olmasına rağmen sobaları çok beğendim. Anneme hediye amaçlı soba almaya geldim. Üzerinde kestane patlatıp çay demleyebiliriz" diye konuştu.


Doğalgaz, Aydın, Soba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 08:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soba halen ilgi görüyor - Son Dakika

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