Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Çift Toprağa Verildi
19 dakika önce
DÜZCE(İHA) –Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Aksu çifti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'nin Ağa Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Aksu
çifti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Düzce'nin Ağa Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde komşularının fark etmesi üzerine sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri anlaşılan Celal ve Türkan Aksu çifti, Hazreti Hüseyin
Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Aziziye
Mezarlığı'nda toprağa verildiler. Cenaze törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Dr. Faruk Özlü
, Aksu ailesi ve sevenleri katıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
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