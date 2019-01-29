Son Dakika Haberleri: Sobadan Zehirlenen Anne Öldü, Eşi ve 3 Çocuğu Tedaviye Alındı

Sobadan Zehirlenen Anne Öldü, Eşi ve 3 Çocuğu Tedaviye Alındı

45 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aynur Dönmez(47) hayatını kaybetti, eşi ve 3 oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

Sobadan Zehirlenen Anne Öldü, Eşi ve 3 Çocuğu Tedaviye Alındı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aynur Dönmez(47) hayatını kaybetti, eşi ve 3 oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.

Halfeti'ye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan Dönmez Ailesi dün gece kömür sobasını yakıp, yattı. Bugün aileden haber alamayan yakınları eve gelip, içeri girdi.  Baygın halde bulunan Yasin ve Aynur Dönmez ile çocukları Halil, Erkan ve Serhan olay yerine çağrılan ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Aynur Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen baba ve 3 oğlu ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:32 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Anne, Halfeti, Güncel
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