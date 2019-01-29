Sobadan Zehirlenen Anne Öldü, Eşi ve 3 Çocuğu Tedaviye Alındı
45 dakika önce
ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aynur Dönmez(47) hayatını kaybetti, eşi ve 3 oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.
ŞANLIURFA'nın Halfeti
ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Aynur Dönmez(47) hayatını kaybetti, eşi ve 3 oğlu ise hastanede tedavi altına alındı.
Halfeti'ye bağlı Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan Dönmez Ailesi dün gece kömür sobasını yakıp, yattı. Bugün aileden haber alamayan yakınları eve gelip, içeri girdi. Baygın halde bulunan Yasin ve Aynur Dönmez ile çocukları Halil, Erkan ve Serhan olay yerine çağrılan ambulanslarla Halfeti Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Anne
Aynur Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen baba ve 3 oğlu ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:32 Kaynak: DHA
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