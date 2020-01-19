Sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

16 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ramazan Güngördü (32) ile eşi Ebru Güngördü (29) hastaneye kaldırıldı.

Sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde bir evde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Ramazan Güngördü (32) ile eşi Ebru Güngördü (29) hastaneye kaldırıldı.

Olay, Akhan Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın zemin katında meydana geldi. Öğle saatlerinde uykudan uyanan Ramazan Güngördü, odanın içinde duman olduğunu fark edince eşi Ebru Güngördü'yü uyandırmak istedi. Güngördü, eşini uyandıramayınca zehirlendiğinden şüphelenip, 112 Acil Servis'i aradı. Güngördü Çifti, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen çift, tedaviye alındı. Ebru Güngördü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, eşi Ramazan Güngördü'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı!
'Arkadaşımı arayacağım' diyerek tanımadığı şahsın telefonunu alıp kaçtı Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarının tamamı serbest bırakıldı Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 16:27:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sobadan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]