Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Bulgaristan ve Çin Dostluklarını Daha da Güçlendirecek - Son Dakika
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Bulgaristan ve Çin Dostluklarını Daha da Güçlendirecek

29.09.2022 12:14
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Bulgaristan ve Çin Dostluklarını Daha da Güçlendirecek

SOFYA, 29 Eylül (Xinhua) -- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova Çarşamba günü ülkesinin, Çin ile dostluğunu iki halkın faydasına olacak şekilde güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

SOFYA, 29 Eylül (Xinhua) -- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova Çarşamba günü ülkesinin, Çin ile dostluğunu iki halkın faydasına olacak şekilde güçlendirmeye devam edeceğini söyledi. Yotova bu sözleri, Çin'in Bulgaristan Büyükelçiliği'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin 73. kuruluş yıl dönümü için düzenlediği çevrimiçi bir kutlamaya gönderdiği mektupta belirtti. "Çin'in geçtiğimiz yıllarda kaydettiği dinamik kalkınmanın altını çizmek istiyorum" diyen Yotova, Çin'in dünyada vazgeçilemez bir faktör haline geldiğini kaydetti. İçinde bulunduğumuz yılın aynı zamanda Bulgaristan ve Çin arasında diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 73. yılı olduğuna işaret eden Yotova, bu dönemi "70 yıllık karşılıklı güven ve saygı" dönemi olarak niteledi. Yotova, iki ülkenin bir dizi alanda mevcut potansiyellerini kullanmaya devam edeceğini söyledi. Çevrimiçi kutlamada konuşan Çin'in Bulgaristan Büyükelçisi Dong Xiaojun da Çin-Bulgaristan ilişkilerinin geçtiğimiz yıllarda büyük bir ilerleme kaydettiğini ve bunun Çin ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında gelişen ikili ilişkilerin bir sembolü ve örneği olduğunu söyledi. Dong, Bulgaristan'ın tek-Çin ilkesine uyum ve bağlılığını överek Bulgaristan'ın, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nde Balkanlar'daki önemli bir ortağı ve bunun yanı sıra ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında stratejik bir ortağı olduğunu sözlerine ekledi. Çin Ulusal Günü 1 Ekim'de kutlanıyor.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Bulgaristan ve Çin Dostluklarını Daha da Güçlendirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Bulgaristan ve Çin Dostluklarını Daha da Güçlendirecek - Son Dakika
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