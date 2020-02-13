Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Edirne Valisi Canalp ile bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Türkiye- Bulgaristan ilişkilerini değerlendirdi.

Vali Canalp, Büyükelçi Sekizkök ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural'ı makamında kabul etti.

Sekizkök, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofya'daki görevine 30 Ocak'ta başladığını söyledi.

Edirne'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Sekizkök, "Sayın Valimiz ile Filibe, Edirne, Sofya, Bulgaristan ve Türkiye ilişkilerine dair çok verimli genel bir değerlendirme yaptık." dedi.

Bulgaristan ve Türkiye arasında çok yakın ilişkiler olduğunu anlatan Sekizkök, "Ulaşımdan ve ticaretimizin giderek artmasından kaynaklanan Kapıkule ve Kaptan Andrevo'daki tesislerin genişletilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi konuları var. Gündemimiz bu anlamda çok yoğun. Bu konuları da Sayın Valimiz ile ele alma fırsatı bulduk." diye konuştu.

Sekizkök, Edirne'ye ilk kez geldiğini, kentin tarihi dokusunu, doğal güzelliğini ve insanını çok beğendiğini dile getirdi.