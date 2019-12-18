Soğanlı ve Damal Bebeklerine Bünyan'dan rakip çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Soğanlı ve Damal Bebeklerine Bünyan'dan rakip çıktı - Son Dakika

Soğanlı ve Damal Bebeklerine Bünyan'dan rakip çıktı

7 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR vasıtasıyla açılan kurslarda kadınlar, Bünyan'ın geleneksel bebekleri olan Bünyan Yaba Bebeği ve Bünyan Gelin Bebeği yapıyor.

Soğanlı ve Damal Bebeklerine Bünyan'dan rakip çıktı, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR vasıtasıyla açılan kurslarda kadınlar, Bünyan'ın geleneksel bebekleri olan Bünyan Yaba Bebeği ve Bünyan Gelin Bebeği yapıyor.


Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR aracılığı ile açılan kurslarda ilçede yaşan kadınlar yaptıkları bebeklerle hem bir geleneği yaşatıyor hem de aile bütçesine katkı sunuyor. İlçede 21 Ekim'de açılan kursa 18 kadın kursiyer katılıyor. 25 Aralık'ta sona erecek olan kursta, kursiyerlere 30 TL harçlık veriliyor.


Kursiyerleri ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, unutulmaya yüz tutmuş, kuşaklar arasında kültür alışverişini sağlayan ilçenin geleneksel el sanatlarından biri olan Bünyan Yaba Bebek ve Bünyan Gelin Bebeğini yaşatarak, hem ilçeye bir ekonomik girdi sağlamayı, hem de gelenekleri yaşatmayı istediklerini ifade etti.


Halk Eğitim Müdürlüğü ve İŞKUR bünyesinde açılan kurs ile yöresel bebek üretiminin öğretildiğini belirten Başkan Özkan Altun şunları kaydetti;


"İlçe insanımızın giyim tarzına sadık kalınarak yapılan Bünyan Yaba Bebeği ve Bünyan Gelin Bebeği ilçemizin kültürünü, kıyafetlerini ve geleneklerini tanıtacak. Bünyan Yaba Bebeği ve Bünyan Gelin Bebeği'ni ilçemize gelen ziyaretçiler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına hediyelik eşya ve oyuncak olarak pazarlanabilecek bir hale getirmek için çalışacağız."


Usta Öğretici Hülya Öztürk, bebeklerin tamamen aslına sadık kalınarak eski giysilerden yapıldığını ve yörenin geleneksel giyim tarzını yansıttığına dikkat çekerek;" Bünyan Yaba Bebeği ve Bünyan Gelin Bebeği'nin yapımında tamamen eski kıyafetleri kullanıyoruz. Bebeklerimizin üzerinde şalvar,yelek, kuşak, önlük, tülbent,saç boncuğu, gibi detaylar yer alıyor" dedi.


Açılan kursların devam etmesini isteyen kursiyer Nadire Oğuz ise yapılan Bünyan Yaba Bebeği ve Bünyan Gelin Bebeği'nin Yeşilhisar Soğanlı ve Ardahan'ın Damal bebekleri kadar güzel olduğunu, geleneği yaşatarak aile bütçelerine katkı vermeyi sürdürmek istedikleri söyledi. - KAYSERİ

Kayseri, Bünyan, İŞKUR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:23 Kaynak: İHA
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