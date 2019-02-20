Son Dakika Haberleri: Soğanlık'ta Sanat Evi ve Gençlik Merkezi'nin İnşaatı Hızla Yükseliyor

Soğanlık'ta Sanat Evi ve Gençlik Merkezi'nin İnşaatı Hızla Yükseliyor

1 saat önce

Kartal'da tarih ve sanat yeniden canlanıyor.

Soğanlık'ta Sanat Evi ve Gençlik Merkezi'nin İnşaatı Hızla Yükseliyor, System.String[]
Kartal'da tarih ve sanat yeniden canlanıyor. Rekonstrüksiyon, (tarihi bir binanın kalıntılarından, eski şekline sadık kalarak onun yeniden yapılması) çalışmasıyla Türkiye'de nadir görülen sanat ve gençlik merkezlerinden olması planlanan Soğanlık Sanat Evi ve Gençlik Merkezi'nin inşaatı hızla sürüyor.

"Sözümüzde Durduk"

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz; geçtiğimiz aylarda temeli atılan ve inşası hızla devam eden, Soğanlık Sanat Evi ve Gençlik Merkezi'nin inşaat alanını gezerek incelemelerde bulundu. Başkan Altınok Öz'e inceleme boyunca, proje ekibi ve Fen İşleri Müdürü Ayhan Taş eşlik etti. Uzun süre proje alanını gezen Başkan Altınok Öz, yaptığı konuşmada; "Bugün çalışma arkadaşlarımızla birlikte Soğanlık Sanat Evi ve Gençlik Merkezi'nde devam eden çalışmaları inceledik. Göreve geldiğimiz günden bu yana, Kartal'ı sanat ve kültürün merkezi yapacağız dedik. Sözümüzde de durduk. Soğanlık Sanat Evi ve Gençlik Merkezi'nin, inşaatının çok hızlı ilerlediğini görüyoruz. Gençlerimize ve tüm Kartallılara böyle bir yeri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:46 Kaynak: İHA

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