SOGEP'ten Adana'nın iki projesine destek - Son Dakika
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SOGEP'ten Adana'nın iki projesine destek

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Adana'dan iki proje destek alma hakkı kazandı.

SOGEP'ten Adana'nın iki projesine destek, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve Çukurova Kalkınma Ajansı'nın desteklediği Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Adana'dan iki proje destek alma hakkı kazandı.

Yüreğir Belediyesince hazırlanan "Yüreğir Sosyal Girişimcilik Projesi" ile Aladağ Belediyesince hazırlanan "Kuzey Adana Kalkınma Programı" projelerinin protokol imza töreni Vali Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Vali Demirtaş, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen tören öncesi yaptığı konuşmada, iki projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Devletin temel amacının vatandaşa en güzel hizmeti en güzel şekilde götürebilmek olduğunun altını çizen Demirtaş, "Bu projeler sayesinde vatandaşımıza hizmeti en güzel biçimde götüreceğimize inanıyorum." dedi.

Vali Demirtaş'ın konuşmasının ardından Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altınsu, proje hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından destekleme protokolü Vali Demirtaş, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ile Feke, Karaisalı, Saimbeyli, Pozantı ve Tufanbeyli belediye ve kaymakamlıklarından gelen temsilciler tarafından imzalandı.

Gençlerin ve kadınların istihdama ve ekonomiye katkı sunmaları için hazırlanan ve toplam bütçesi 5 milyon 200 bin lira olan iki projenin 4.5 milyonluk kısmının SOGEP kapsamında destekleneceği bildirildi.

Çukurova, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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