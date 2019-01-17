Son Dakika Haberleri: Soğuk Havada Sürücülere Çay Servisi

Soğuk Havada Sürücülere Çay Servisi

1 saat önce

Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüler ile vatandaşlara çay ikramı yapıldı.

Soğuk Havada Sürücülere Çay Servisi, System.String[]
Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücüler ile vatandaşlara çay ikramı yapıldı.

Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında, kar yağışı ve tipi nedeniyle çok sayıda aracın geçişine izin verilmedi.

Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin önlem aldığı güzergahta yolun açılmasını bekleyen sürücü ve yolculara, Türk Kızılayı Kayseri Şubesi ekipleri, çay, meyve suyu ve poğaça ikramında bulundu.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bölgede hazır bulunan AFAD ekipleri de Türk Kızılayı personeline yardımcı oldu.

Tır şoförü Muhittin Uslu, yolda kalsalar da ekiplerin soğuk havada sıcak ikramlarda bulunduğunu belirterek, "Salı günü saat 22.00'de geldim ve halen buradayım. Ankara'dan Gaziantep'e gidecektim. Allah razı olsun, ekiplerimiz bizlere bakıyor. Çayımızı, kahvemizi eksik etmiyorlar." dedi.

Sürücü Murat Keskin de 2 gündür yolda olduğunu anlatarak, "Malatya'ya gitmeye çalışıyorum ancak yollar kapalı. Bugün de yaklaşık 4 saattir burada bekliyoruz. İnşallah yollar bir an önce açılır. Ekipler bizleri bu hava koşullarında yalnız bırakmadı." diye konuştu.

Sürücü Cahit Koyuncu ise sıcak ikramlardan dolayı ekiplere, aldıkları önlemler nedeniyle de polislere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:54 Kaynak: AA

Kayseri, Çay, Güncel
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