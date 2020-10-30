Söğütlü Kaymakamlığına cam mozaik Türk bayrağı asıldı - Son Dakika

Söğütlü Kaymakamlığı hizmet binasına kazandırılan cam mozaik Türk bayrağı törenle asıldı.

Kaymakamlık salonunda düzenlenen açılışta konuşan Kaymakam Vekili Murat Karasu, Türk bayrağının üzerinin camla kaplı olduğunu belirtti.

Karasu, " Türkiye'nin ikinci büyük mozaik cam bayrağı. 350-400 kilogram civarındaki camlar tek tek yapıştırılıyor. Yağmur ve kar zarar vermeyecek durumda yapılmıştır. Emeği geçen Sertaç Bayraktar ve ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de ilçeye anlamlı eseri kazandıran Bayraktar ve ekibini kutladı.

Konuşmaların ardından cam mozaik Türk bayrağının açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Adem Fidan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı, kurum müdürleri, siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve öğretmenler de katıldı.