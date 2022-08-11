Söğütlü Kaymakamlığının düzenlediği futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Söğütlü Kaymakamlığının düzenlediği futbol turnuvası sona erdi

11.08.2022 14:33
Söğütlü Kaymakamlığının düzenlediği futbol turnuvası sona erdi

Söğütlü Kaymakamlığınca düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

Söğütlü Kaymakamlığınca düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

İlçede 27 Haziran'da başlayan ve 29 takımın mücadele ettiği organizasyonun olgunlar kategorisinde Söğütlü Veteranlar şampiyonluğa ulaşırken, genç olgunlarda Yeniköy Spor ilk sırayı aldı.

Kaymakam Cevat Gün, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 43 gün süren etkinliğe katılan sporculara, taraftara, ilçe dışından gelen misafirlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dereceye giren takımları tebrik eden Gün, ilçenin birlik ve beraberliği için mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de ilçedeki sosyal etkinliklerin temelinde futbol ve güreş sporlarının bulunduğunu anlattı.

Turnuvaya ailelerin de gelerek eşlik etmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Özten, emeği geçenlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
İnönü'de turnuva coşkusu başladı İnönü'de turnuva coşkusu başladı Seydişehir'den kısa kısa Seydişehir'den kısa kısa
Kaynak: AA

Hisarcık, Söğütlü, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söğütlü Kaymakamlığının düzenlediği futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:57 İngiltere'de bir genç kız, çocukken yaşadığı cinsel saldırılarla ilgili faturayı polise kesti: Defalarca tacize uğradım ama bunu ciddiye almadılar
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:58:12. #1.11#
SON DAKİKA: Söğütlü Kaymakamlığının düzenlediği futbol turnuvası sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement