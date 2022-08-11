Söğütlü Kaymakamlığının düzenlediği futbol turnuvası sona erdi

Söğütlü Kaymakamlığınca düzenlenen futbol turnuvası tamamlandı.

İlçede 27 Haziran'da başlayan ve 29 takımın mücadele ettiği organizasyonun olgunlar kategorisinde Söğütlü Veteranlar şampiyonluğa ulaşırken, genç olgunlarda Yeniköy Spor ilk sırayı aldı.

Kaymakam Cevat Gün, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 43 gün süren etkinliğe katılan sporculara, taraftara, ilçe dışından gelen misafirlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Dereceye giren takımları tebrik eden Gün, ilçenin birlik ve beraberliği için mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de ilçedeki sosyal etkinliklerin temelinde futbol ve güreş sporlarının bulunduğunu anlattı.

Turnuvaya ailelerin de gelerek eşlik etmelerinin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Özten, emeği geçenlere teşekkür etti.