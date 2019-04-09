Son Dakika Haberleri: Şöhretler Karması Ordu'da Maç Yaptı

Şöhretler Karması Ordu'da Maç Yaptı

1 saat önce

Ordu'da eski milli futbolcular, spor muhabirleri ve il protokolünden isimlerin yer aldığı şöhretler karması takımları, gösteri maçında karşılaştı.

Şöhretler Karması Ordu'da Maç Yaptı, System.String[]
Ordu'da eski milli futbolcular, spor muhabirleri ve il protokolünden isimlerin yer aldığı şöhretler karması takımları, gösteri maçında karşılaştı.

Ünye Beşiktaş Yaz Futbol Okulunun açılışı kapsamında Ünye Şehir Stadı'nda organize edilen etkinlikte, Beşiktaş Şöhretler ile Ünye Şöhretler takımları gösteri maçı yaptı.

Ünye Şöhretler Takımı kadrosu, eski futbolcular Ömer Kılıç ve Murat Sözkesen, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Arıkan, Ünye 1957 Spor Kulübü Başkanı Murat Ülgen, eski Ünyesporlu futbolcular Yunus Cerrahoğlu, Mehmet Ceylan, İmdad Yıldırır, Sedat Yeşilyurt, Harun Ocaktan, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mustafa Kılıç, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Genel Sekreteri ve eski hakem Metin Kır'dan oluştu.

Beşiktaş Şöhretler Takımı'nda ise eski futbolculardan Çağatay Büyüksavaş, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Gürel, Hürriyet gazetesinden İsmail Er, Fanatik'ten Orhan Yıldırım, Yılmaz Canpolat, Uğur Aytaç, Ünye Beşiktaş Futbol Okulu Koordinatörü Hasan Uygun ve Salih Özbir forma giydi.

2-2 biten karşılaşmada Beşiktaş Şöhretler Takımı'nın gollerini Soner Aygün kaydederken, Ünye Şöhretler Takımı'nın gollerini ise Fahri Gülay ve Mustafa Kılıç attı.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak da Ünye'ye gelerek kulübün yaz okulu açılışına katıldı.

İzleyicilerin keyifle takip ettiği karşılaşmanın ardından Ünyeli sporseverler, şöhretler takımıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ünye Beşiktaş Futbol Okulu Koordinatörü Hasan Uygun, burada yaptığı konuşmada, "Ünye Şehir Stadı'nda oynanan Beşiktaş Şöhretler-Ünye Şöhretler müsabakası ile Beşiktaş Yaz Okulumuz başlamış oldu. Şöhretlerin forma giydiği müsabakaya ilgi gösteren tüm sporseverlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, şöhretler maçı öncesi Ünye Beşiktaş Futbol Okulu öğrencileri de gösteri antrenmanı ve hazırlık maçı yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:28 Kaynak: AA
Beşiktaş, Ünye, Ordu, Spor
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