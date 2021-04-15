Sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası yollardaki araçlara izin belgesi ve muafiyet nedeni sorulacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede kısmi kapanma kararı alındığı ve buna yönelik yeni tedbirler uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. Salgınla mücadele alınan tedbirler kadar bu tedbirlerin denetlenmesinin de sonuç açısından önemli olduğu vurgulandı.

Ülke geneline gönderilen genelgede kısmi kapanma sürecinde gerçekleşecek denetimlerle ilgili şu hususlar belirtildi:

1. Denetimlerin odak noktası, sokağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, konaklama tesislerine dair tedbirler ve işyerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyulması hususları oluşturacak.

2. Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri/çalışanları ile vatandaşların kurallara uymaya/sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari/adli işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

DENETİMLERE VALİ VE KAYMAKAMLAR DA KATILACAK

3. Bu kapsamda tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonları başta olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde Vali ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli/görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) denetimler gerçekleştirilecek.

4. Geniş katılımlı denetimlerin hazırlıklarına 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren başlanılacak ve en üst seviyede personelin katılımıyla 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde ilk uygulaması yapılacak şekilde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri gerçekleştirilecek. 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

VATANDAŞLARIN KISITLAMA KURALLARINA UYUP UYMADIĞINA BAKILACAK

5. Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine yönelik denetim faaliyetlerinde;

5.1- Şehirlerin önemli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işyerlerinin çevresinde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

5.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişiler tek tek durdurularak kontrol edilecek ve sokağa çıkma kısıtlamasından herhangi bir muafiyetinin bulunup bulunmadığı, kişinin bulunduğu yerin/zamanın muafiyetin nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumluluğu kontrol edilecek.

5.3- Sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancılara tanınan sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetinin kapsam dışındaki diğer yabancılar tarafından kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek.

5.4- Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşlarımızca 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere ancak en yakınındakine, araç kullanmaksızın ve sadece zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla gidilebilmesi kuralına uygun hareket edilip edilmediğine bakılacak.

5.5- Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında herhangi bir istisna kapsamında olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları sağlanacak.

ARAÇLARDA HES KODU DENETİMİ

6. Şehirlerarası seyahat kısıtlaması tedbirine yönelik denetim faaliyetlerinde;

6.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının denetlenebilmesi için iller arasında gerekli koordinasyon sağlanarak valiliklerce şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak.

6.2- Şehirlerarası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak içerisinde bulunan kişilerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecek.

6.3- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılacak denetimlerde, bu araçlara yolcu alımında HES kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve bu araçlarla seyahat eden yolcuların geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadığı konuları titizlikle irdelenecek, seyahat izin belgesi alması zorunlu olmasına rağmen belgesiz seyahat ettiği, muafiyeti kötüye kullandığı ve HES kodu olmaksızın seyahat ettiği anlaşılan yolcular ile HES kodu sorgulama zorunluluğuna uymayan toplu ulaşım araçlarına adli ve idari yaptırımlar uygulanacak ve seyahatlerine izin verilmeyecek.

KONAKLAMA TESİSLERİNDE DENETİM

7. Konaklama tesislerine yönelik denetim faaliyetlerinde;

7.1- Konaklama tesislerinin Güvenli Turizm Sertifikasına sahip olup olmadığı kontrol edilerek Güvenli Turizm Sertifikası olmayan tesisler hakkında gereği ifa edilmek üzere ruhsatı düzenleyen kuruma bildirim yapılacak.

7.2- Tesislere girişte HES Kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı, müşterilerin bildirimlerinin mevzuatına uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda yapılan bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığı hususları kontrol edilecek. Sahte rezervasyon vb. hileli yolların önüne geçilecek ve konaklama tesislerinde kalanlar için getirilen muafiyetlerin kötüye kullanılması önlenecek.

7.3- Konaklama tesisleri içerisinde bulunulan yeme-içme yerlerinin sadece konaklama yapan müşterilerine hizmet verip vermediği, masada en fazla iki kişiye servis açılması sınırlamasına uyulup uyulmadığı, yiyecek-içecek servisi başta olmak üzere konaklama tesisinin herhangi bir yerinde ya da belirli zaman aralıklarında müşterilerin topluca bir araya gelmelerini engelleyecek tedbirlerin alınıp alınmadığı hususları denetlenecek.

7.4- Konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında 17 Mayıs 2021 tarihine kadar canlı müzik yapılmasına müsaade edilmeyecek, kayıt dinletilmesi vb. müzik yayınlarının ise en geç saat 21.00'de sona erdirilmesi sağlanacak.

7.5- Konaklama tesisleri için ilgili Genelgelerimiz ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir ve kurallara uyulup uyulmadığı hususları detaylı bir şekilde kontrol edilecek.

MARKET VE BAKKALLARIN AÇILIŞ SAATLERİNE UYGUNLUĞU DENETLENECEK

8. İşyerlerinin açılış-kapanış saatlerine yönelik denetim faaliyetlerinde;