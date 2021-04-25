Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları sessizliğe büründü.

Hafta sonları yoğunluk yaşanan Aziz Duran Parkı ile Millet Bahçesi'nde de kimsenin bulunmadığı görüldü.

Emniyet ve jandarma görevlileri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Bolu

Bolu'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi, Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda sessizlik hakim.

D-100 karayolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde de kısıtlamayla birlikte araç trafiğinde büyük ölçüde azaldığı görüldü.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin il genelinde kısıtlama, maske ve hijyen denetimlerini sürdürüyor. Kuralları ihlal edenlere idari para cezası uygulanıyor.