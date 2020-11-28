SOKAĞA ÇIKMA KISTLAMASI BAŞLADI-Geniş Haber - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibariyle başladı. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlar sebebiyle alınan ek tedbirler kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındı. Karar kapsamında 20.00'den itibaren sabah 10.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sokaklar sessizliğe büründü. Hafta sonu nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı İstanbul'da kısıtlamayla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına düştü. D-100 karayolu ve köprü geçişlerinde yollar boş kaldı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde de kısıtlama öncesinde haraketlilik yaşanırken polis ekiplerinin uyarıları ve kısıtlamanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekildi. İşyerlerinin de kapanmasıyla İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasında Eminönü Meydanı havadan görüntülendi.

- İstanbul