SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONA ERDİ (1) - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması saat 10.00 itibarıyla sona erdi. Yeni kısıtlama saati ise bu akşam saat 20.00'de başlayacak. İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında hafta sonu uygulamalarına başlandı. Tedbirler dahilinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama bugün saat 10.00'da sona erdi.

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