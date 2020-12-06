DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Sefaköy bağlantı yolunda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) lastiği patlaması sonucu refüje çarparak yola devrildi. TOMA'nın içinde bulunan 2 polis memuru kazayı yara almadan atlattı.Kaza saat 08.45 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre Topkapı istikametine giden TOMA'nın lastiği patladı. TOMA refüje çarparak yola devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazayı yara almadan atlatan iki polis memurunu tedbir amaçlı ambulansta ayakta tedavi etti. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. TOMA'nın yoldan kaldırılması için olay yerine vinç çağrıldı. TOMA'nın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü dökümü: -----------------Yola devrilen TOMA'dan görüntü-Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü-Genel ve detaylar

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3- SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLANLAR UZUN SÜRE OTOBÜS BEKLEDİ

Burçak BOZKUŞ-Feridun AÇIKGÖZ/ Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar Cevizlibağ'da otobüs seferleri az olunca uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı. Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cuma akşamı saat 20.00 itibariyle başladı. Yasağın ikinci gününde İstanbul'da sokağa çıkma yasağından muaf olanlar işlerine ya da evlerine gitmek için otobüs duraklarına geldi. Cevizlibağ'da sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan ya da eve dönmek için otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak durakta otobüs bekledi. Durakta bekleyen vatandaşlar kısıtlamalarda otobüslerin sefer saatleri az olması nedeniyle uzun süre beklemek zorunda kaldı.

"SEFER ARALIKLARI UZUN, MECBUR BEKLİYORUZ"

Özel bir hastanende sağlık çalışanı olarak görev yapan ve işe gitmek için otobüs beklediğini söyleyen Hatice Ağca, "Bekliyorum bayağıdır ama bilmiyorum ne zaman gelecek. 20 dakika bekleyeceğim burada herhalde. Dün çalışmadım izinliydim ama genelde böyle bekliyoruz yani. Seferler az çünkü. Mecbur beklemek zorunda kalıyoruz. Seferlerin aralıkları uzatıldı o da fark ediyor yani. Biraz uykumdan feragat ediyorum mecbur" diye konuştu.

- İstanbul