Sokak hayvanları için Kocaeli'den Artvin'e pedallıyorlar - Son Dakika

Sokak hayvanları için Kocaeli'den Artvin'e pedallıyorlar

16.10.2020 13:01
Sokak hayvanları için Kocaeli'den Artvin'e pedallıyorlar, System.String[]

KOCAELİ'den Artvin'e 'Yaşam için pedalla' mottosuyla bisikletleriyle yola çıkan gezgin Ertan Çalışkan (28) ve Yasemin Güngör (40), Kastamonu'ya ulaştı.

KOCAELİ'den Artvin'e 'Yaşam için pedalla' mottosuyla bisikletleriyle yola çıkan gezgin Ertan Çalışkan (28) ve Yasemin Güngör (40), Kastamonu'ya ulaştı. İkili, 2 ay sürecek projeleri sayesinde hem sokak hayvanlarını besliyor hem de hayvan barınaklarını ziyaret ediyor.

İstanbul'da doğan ve aslen Karadenizli olan Ertan Çalışkan, 6 yıl önce Ordu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun oldu. Yerleşik bir hayat istemeyen Çalışkan, çalışmak yerine kendini yollara adadı. Sırt çantasıyla otostop çekerek Türkiye'nin 7 bölgesini gezen Çalışkan, 3 yıl boyunca çadır hayatı sürdü. Çocukluk hayali olan karavan isteğini 3 yıl önce gerçekleştiren Ertan, aldığı aracı karavana çevirdi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde karavanıyla konaklayarak ve kahve satarak geçinen Ertan Çalışkan, 2 yıl önce 'Çocuklar için 5 milyon adım' hedefiyle Antalya'dan yola çıkıp, Ege kıyılarından yürüyerek, köy köy gezip okul malzemesi dağıttı. Çalışkan, bu sosyal sorumluluk projesiyle 56 günde İstanbul'a ulaştı.

Yeni bir sosyal sorumluluk projesine imza atan Çalışkan, arkadaşı Yasemin Güngör'le birlikte 'Yaşam için pedalla' projesini hayata geçirdi. Kocaeli'den Artvin'e bisikletle yolculuk yapan ikili, 2 ay sürecek proje sayesinde hem sokak hayvanlarını besliyor hem de hayvan barınaklarını ziyaret ediyor.BİSİKLETLE YOLCULUKKastamonu'ya ulaşan ikiliden Ertan Çalışkan, 'Yaşam için pedalla' projesiyle birlikte Kocaeli'den Artvin'e bisikletle yolculuk yaptıklarını anlattı. Çalışkan, "Sokaktaki hayvanları besliyoruz. Aynı zamanda barınakları ziyaret ediyoruz. Yaklaşık 2 ay sürecek bu proje bizi fiziksel ve mental olarak zorlasa da çok keyif aldığımız bir proje. Yakın zamanda Sinop'ta olmayı planlıyoruz. Yolda giderken sokak hayvanlarına mama veriyoruz" dedi.SOKAK HAYVANLARI İÇİN YOLCULUKHayata geçirdiği projelerin kendisini çok iyi hissettirdiğini vurgulayan Ertan Çalışkan, "2 sene önce köy okulları için '5 milyon adım' projesiyle Antalya'dan Ege sahillerini yürüyerek İstanbul'a vardım. 2200 kilometre yol yürüyerek 5 köy okulunun tüm ihtiyaçlarını karşıladım. Şimdi de sokak hayvanları için yolculuk yapıyor olmak, onlara mama dağıtmak iç dünyamızı çok mutlu eden bir proje oldu" diye konuştu.BİSİKLETLE İLK UZUN YOLCULUKLARI'Yaşam için pedalla' projesinde yer alan Yasemin Güngör ise "İkimizin de ilk bisikletle uzun yolu. Dolayısıyla çok tecrübesiziz. Nasıl geçeceğimizi çok kestiremiyorduk. Ama yol boyunca inanılmaz güçlendiğimizi fark ediyoruz. Başlarda çok zorlu bir süreçti ama giderek performansımız artıyor. Çok keyif almaya başladık. Tabi projenin içerisinde sokak hayvanlarının olması, bizi aynı zamanda duygusal anlamda tatmin ediyor. Ruhen de doyumluluk hissediyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Bundan sonraki sürecimiz Artvin'e kadar ulaşabilmek" dedi.'MAMA DESTEĞİNDE BULUNUYORLAR'Bu süreçte sosyal medya üzerinden arkadaşlarının desteğini aldıklarını ifade eden Yasemin Güngör, "Arkadaşlarımız mama desteğinde bulunup aynı zamanda bizi çok iyi motive ediyor. Başta yokuşları çıkarken çok zorlanıyorduk. Pedallamak çok zorlu süreçti. O da ayrı bir keyif katıyor açıkçası. Projeyi sadece iki kişi gerçekleştirmiyoruz. Ciddi bir kitleyle yol alıyoruz. O yüzden bundan da çok mutluyuz. Bisiklet yolcuğunun keyifle, bol öğrenimle ve güzel tecrübelerle devam etmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

Sokak hayvanları için Kocaeli'den Artvin'e pedallıyorlar
Sokak hayvanları için Kocaeli'den Artvin'e pedallıyorlar
Sokak hayvanları için Kocaeli'den Artvin'e pedallıyorlar

Yasemin Güngör, Kastamonu, Kocaeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sokak hayvanları için Kocaeli'den Artvin'e pedallıyorlar - Son Dakika

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