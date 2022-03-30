Sokak köpekleri yüzünden canından oluyordu - Son Dakika
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Sokak köpekleri yüzünden canından oluyordu

30.03.2022 12:58
Sokak köpekleri yüzünden canından oluyordu

Antalya'nın Serik ilçesinde köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mahya'nın acısı yüreklerde tazeliğini korurken, benzer bir olay da Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mahya'nın acısı yüreklerde tazeliğini korurken, benzer bir olay da Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşandı. Bisikleti ile okul yolunda ilerlerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve kaçarken otomobilin altında kalarak yaralanan ilkokul öğrencisi B.A. hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, tedavi altına alındığı hastanede 23 gün sonra hayatını kaybetmişti. Yürekleri yakan olayın yankısı sürerken, benzer bir olay da Karacasu'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilkokul öğrencisi B.A. 29 Mart Salı günü bisikleti ile okula giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekten korkup kaçan B.A.'ya, A.Z.'nin kullandığı otomobil çarptı ve küçük çocuk otomobil altında kalarak yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Ölümden dönen çocuğun tedavisi hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yaşanan üzücü olayın arından Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç duruma tepki gösterdi.

"Bölgede köpek istilası var"

Karacasu'da sokak köpeklerinin çok fazla olduğuna dikkat çeken Karacasu Ziraat Odası Başkanı İsa Sevinç, "Sokak köpekleri ilçemizde çoğaldı. Bölgemizde köpek istilası var diyebiliriz. Her sokakta bir köpek ile mutlaka karşılaşıyoruz. Bu köpekler tütün, biber, domates ve benzeri fidelere, bahçelerimizde beslediğimiz tavuklar ile yumurtalarına da zarar veriyorlar. Dün de ilçemizde bir çocuğa saldırmışlar. Korkup kaçan çocuğa otomobil çarptı. Allah'tan hayati tehlikesi yok ama daha kötüsü de olabilirdi. Dün bu yaşandı ama önümüzdeki günlerde başka birine daha saldırmayacaklarının garantisi yok. Bir köpek köyü mü kurulur, yada barınağa mı götürülür bilmem ama böyle giderse bu üzücü durum son olmayacak. Çocuklarımız başta olmak üzere hepimizin canı tehlikede. Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyorum. Eğer gereği yapılmazsa da gerekirse çocuklarımız ve çiftçilerimiz ile eylem yapar sesimizi daha gür çıkartırız" diye konuştu. - AYDIN

Sokak köpekleri yüzünden canından oluyordu
Sokak köpekleri yüzünden canından oluyordu

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Karacasu, Antalya, Mahya, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpekleri yüzünden canından oluyordu - Son Dakika


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