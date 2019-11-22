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Sökeli balık adamlar milli takım aday kadrosunda

6 saat önce

Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonas,ı 17-21 Eylül 2020 tarihinde İtalya'da gerçekleşecek.

Sökeli balık adamlar milli takım aday kadrosunda, System.String[]

Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonas,ı 17-21 Eylül 2020 tarihinde İtalya'da gerçekleşecek. Şampiyonaya katılacak milli takım aday kadrosuna Söke'den de iki sporcu çağrıldı. 6 Eylül Söke Spor Kulübü sporcuları Mehmet Türen ve Ali İbrahimiye 24-30 Kasım 2019 tarihlerinde Gökçeada'da gerçekleşecek milli takım aday kampında yer alacak.


6 Eylül Söke Spor Kulübü sualtı sporcuları Mehmet Türen ve Ali İbrahimiye bugüne kadar elde ettikleri başarılarıyla dikkat çekiyor. Daha önce de milli forma ile ülkemizi çeşitli organizasyonlarda temsil eden Ali İbrahimiye Bodrum'da geçtiğimiz yıl bireysel de Türkiye 2.'si oldu. Tekirdağ'da Mehmet Türen Türkiye ikincisi olurken ve Ali İbrahimiye ise 5.'liği elde etmeyi başardı.


TSSF Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı kadrosunda yer almak isteyen Sökeli sporcular, Milli formayı Eylül 2020'de İtalya'nın Arbetax-Tortoli Kentinde yapılacak Zıpkınla Balık Avı Dünya Şampiyonası'nda giymek istiyor.


Başkan Diken; "Sporcularımızla Gurur Duyuyoruz"


Milli Takım aday kadrosuna iki sporcularını gönderiyor olmaktan dolayı büyük onur ve gurur yaşadıklarını belirten 6 Eylül Söke Spor Kulübü Başkanı Mehmet Diken; "Sporcularımızın bugüne kadar çeşitli şampiyonalarda elde ettikleri başarılar ortada. Milli Takıma seçilmelerini ve ülkemizi temsil etmeleri büyük arzumuz. 6 Eylül Söke Spor Kulübü olarak su altı zıpkınla balık avı müsabakalarında başarılarımızın devamının geleceğine inanıyorum" dedi.


Zıpkınla balık avı spor branşında Türkiye, tarihindeki ilk uluslararası madalyasını geçtiğimiz Eylül ayında aldı. Türk Milli Takımı, Danimarka'da 19 ülkenin yarıştığı CMAS 32. Zıpkınla Balık Avı Avrupa- Afrika Şampiyonası'nı üçüncülük ile bitirdi. - AYDIN

İtalya, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:36 Kaynak: İHA
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