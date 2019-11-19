Son Dakika Haberleri: Solhan'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası açıldı
Son Dakika Güncel Solhan'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası açıldı - Son Dakika

Solhan'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası açıldı

6 saat önce

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde toplam 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Solhan'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası açıldı, System.String[]

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde toplam 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Solhan ilçesinde 2 tekstil fabrikası hizmete açıldı. Solhan'da ilk kez kurulan fabrikaların açılışı Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek'in katılımıyla yapıldı.

Fabrikalarda incelemede bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörle mücadeledeki başarının huzur ve güven ortamını pekiştirdiğini söyledi. Bölgeye yatırımların artacağını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yolun olmadığı, havalimanının olmadığı yere yatırım gelmez. Nitelikli donanımlı insanların olmadığı yere yatırımcı gelmez. Huzurun ve güvenin olmadığı yere de yatırımcı gelmez. İş bu yatırımların arka planını da bu ilerlemenin yatırımıdır. Doğu'da, Güneydoğu'da şu an çok daha huzurlu bir ortam var. Son yıllarda yapılan yatırımlar, insana yapılan yatırımlar, huzur ve güven ortamıyla birlikte artık özel yatırımları da getirmeye başladı. Bingöl, bunun örneklerinde bir tanesidir. İnşallah birliğimiz, beraberliğimiz devam ettiği sürece, kardeşliğimiz devam ettiği sürece hep birlikte ülkemizi daha müreffeh bir hale dönüştüreceğiz. Bunu engellemeye çalışanlar son yıllarda çeşit çeşit tuzaklar kurdular. Değişik terör örgütleriyle, istikrarımıza, beraberliğimize saldırdılar ama başarılı olamadılar. Hepsini atlattık, çok şükür daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, parti grubunda duyurdu: MYK'da arkadaşlarıma Kılıçdaroğlu için talimat verdim
Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı Meksika'da bir çiftlikte çantalar içinde 25 ceset bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 06:15:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Solhan'da 460 kadının istihdam edildiği 2 tekstil fabrikası açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]