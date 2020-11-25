Solomon Adaları 'ulusal birliği korumak için' Facebook'u yasaklama kararı aldı - Son Dakika
BBC

Solomon Adaları 'ulusal birliği korumak için' Facebook'u yasaklama kararı aldı

25.11.2020 06:22
Solomon Adaları 'ulusal birliği korumak için' Facebook'u yasaklama kararı aldı, System.String[]

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, "ülkenin ulusal birliğini korumak için" Facebook'u yasaklayacaklarını açıkladı.

Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare, "ülkenin ulusal birliğini korumak için" Facebook'u yasaklayacaklarını açıkladı.

Karar yürürlüğe girerse Solomon Adaları, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin ardından, dünyanın en büyük sosyal medya platformunu yasaklayan dördüncü ülke olacak.

Sogavere parlamentoda kararın gerekçesini şöyle açıkladı:

"Facebook'ta siber zorbalık çok yaygın. Sahte isimleri olan kullanıcılar insanları karalıyorlar. İnsanların yıllar içinde kazandıkları itibarları dakikalar içinde mahvoluyor. Ulusal birliği ve halkımızın mutlu birlikteliğini pekiştirmemiz gerekiyor. Ama Facebook, ülkemizi birleştirme çabalarımızı baltalıyor."

Gerçek neden 'yolsuzluk belgeleri' mi?

Birkaç hafta önce Facebook'a ekonomik toparlanma için oluşturulan koronavirüs fonunun nasıl kullanıldığına dair bazı belgeler sızdırılmıştı.

Yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren Solomon Adaları Şeffaflık Örgütü, hükümetin kararının arkasındaki gerçek nedeninin bu belgelerin sızdırılması olduğunu öne sürdü.

Kuruluşun başkanı Ruth Liloqula, "Bu, hükümetimizin otoriterleşmeye başladığının işareti" dedi.

'Çin'in baskısıyla alındı'

Muhalefet lideri Matthew Wale de ABC Televizyonu'na açıklamasında hükümetin gençleri susturmaya çalıştığını öne sürerek, "Nüfusumuzun yüzde 70'i, 30 yaşın altında. Sosyal medyada özellikle Facebook'ta aktif olan bu grup. Hükümetin yasak için öne sürdüğü gerekçeler inandırıcı değil. Gerçekten acınacak bir durum." dedi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi ise yaklaşık 700 bin nüfuslu Solomon Adaları'nda binlerce Çin vatandaşının yaşadığına ve Pekin'in buradaki nüfuzunu artırdığına dikkat çekerek kararın Çin'in etkisiyle alındığını iddia etti.

Güney Pasifik ülkesi Solomon Adaları, geçen yıl Çin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ı tanıma kararını geri çekmiş, Pekin'le büyük altyapı projelerini içeren beş anlaşma imzalamıştı.

Solomon Adaları 'ulusal birliği korumak için' Facebook'u yasaklama kararı aldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Solomon Adaları, Kuzey Kore, Facebook, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Solomon Adaları 'ulusal birliği korumak için' Facebook'u yasaklama kararı aldı - Son Dakika Dünya

BBC

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