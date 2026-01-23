Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Soma'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Soma\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
23.01.2026 18:49
Soma'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu imal ve satışını yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Soma ilçesinde sabah eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 789 tablet halinde toplam 11 bin 40 adet sentetik ecza hapı, 27 parça halinde toplam 445,58 gram kokain, hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, şarjör ve 3 adet fişek ele geçirilirken, A.H. (25), Y.H. (22), E.E. (27) ile H.C. (33) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Soma, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

17:56
