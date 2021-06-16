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Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis - Son Dakika

Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis

16.06.2021 12:15
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis, System.String[]

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 7 yıl önce, 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciasının 4 sanık için yeniden görülen davasında Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına...

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 7 yıl önce, 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciasının 4 sanık için yeniden görülen davasında Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılırken, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç beraat etti.

Soma'da, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sonraki süreçte 3 sanık tahliye edildi. Yargılamaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik ile maden mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay, maden mühendisi, İşletme müdür yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklardan emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik'e 11 yıl 8 ay, maden mühendisleri Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık 10 yıl 10'ar ay, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç, çalışanlardan Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin Alkan, Fuat Ünal Aydın 8 yıl 4'er ay, Murat Bodur 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 37 sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Can Gürkan ile Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun üzerine sanıklar, nisan ayında Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Açıklanan mütalaada Can Gürkan, Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu'nun 'bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılmaları, Haluk Evinç'in ise beraati istendi. Mütaalanın ardından madenci ailelerin avukatları, reddi hakim talebinde bulundu. Ancak yerinde olmadığı gerekçesiyle talep reddedildi. Geçen 14 Haziran'da görülen 3'ncü celsede son sözü sorulan Can Gürkan, "Ben medyanın yarattığı gibi bir insan değilim. Hiç kimseye bilerek kötülük yapmadım" diyerek beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, kararın 16 Haziran'da açıklanacağını belirterek duruşmayı erteledi.AİLELER SALONA YÜRÜYEREK GELDİDavanın bugün görülen karar duruşmasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Salonun çevresi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Madenci aileleri, STK'lar, siyasi parti üyeleri salona yürüyerek geldi. Açıklamaların ardından izleyiciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında salona alındı.SANIKLARDAN 3'ÜNE HAPİS CEZASI, 1'İNE BERAAT KARARIKarar celsesine tutuksuz sanık Can Gürkan SEGBİS'le katılırken, taraf avukatları ve madencilerin aileleri salonda hazır bulundu. Diğer sanıklar duruşmaya katılmadı. Celseyi açan mahkeme başkanı, faciada hayatlarını kaybedenler için rahmet ve ailelere başsağlığı diledikten sonra kararı okudu. Mahkeme başkanı, 'bilinçli taksirle çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'na 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ise beraat etti. Daha önceki kararda Can Gürkan'ın 15 yıl olan hapis cezası 20 yıla çıkarken, 8 yıl 4 ay hapis cezası alan Haluk Evinç ise beraat etti. Daha önce beraat eden Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu ise bu yeni kararla 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış oldu.Karar okunduğu sırada madenci aileleri karara tepki gösterirken, avukatları da sıralara vurdu. Polis ve madenci aileleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

- Akhisar
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis
Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis

Efkan Kurt, Can Gürkan, Kömür, Soma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis - Son Dakika


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