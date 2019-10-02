Son Dakika Haberleri: Soma Devlet Hastanesinde, "Anne Dostu Hastane" ödülü
Son Dakika Sağlık Haber

Soma Devlet Hastanesinde, "Anne Dostu Hastane" ödülü

1 saat önce

Soma Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede 100 üzerinden 100 tam puan alarak, "Anne Dostu Hastane" unvanı alması, sevinçle karşılandı.

Soma Devlet Hastanesinde,

Soma Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede 100 üzerinden 100 tam puan alarak, "Anne Dostu Hastane" unvanı alması, sevinçle karşılandı.

Soma Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, anne sağlığı hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında hastanelerinin, 17 Ekim 2017'de yapılan Anne Dostu Hastane değerlendirmesinden 100 puan üzerinden 98,5 puan aldığı hatırlatıldı.

O tarihten bu yana "Anne Dostu Hastane" olan Soma Devlet Hastanenin ise bu yıl yapılan değerlendirmede, "100 üzerinden 100" alarak bu unvanını perçinlediği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan ise, "Bu güzel sonuç için başta hastane yönetim ekibim, kadın hastalıkları ve doğum servisi ve doğum salonunda görev yapan doktorlarımız, servis sorumlusu hemşiresi Seher Andıç, tüm ebelerimiz, gebe bilgilendirme sınıfı ekibine ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sezaryen doğumların azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesi çalışmalarında büyük mesafe kat edildiğini görmek bizleri çok mutlu etmiştir. Tüm anne ve anne adaylarını verdiğimiz hizmetleri görmek ve tanımak için Anne ve Bebek Dostu olan Soma Devlet Hastanesi'ne davet ediyorum" dedi.

Soma, Anne, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tarık Ünlüoğlu'nun sanatçı dostları hastaneye akın etti
Mezarda bulunan erkek bebek cesedine ilişkin 6 şüpheli, cinsel istismardan gözaltına alındı Galatasaraylı taraftarlar, TT Stadı'nı hınca hınç doldurdu! Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 11:58:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soma Devlet Hastanesinde, "Anne Dostu Hastane" ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]