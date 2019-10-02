Soma Devlet Hastanesinde,

Soma Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede 100 üzerinden 100 tam puan alarak, "Anne Dostu Hastane" unvanı alması, sevinçle karşılandı.

Soma Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, anne sağlığı hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen "Anne Dostu Hastane Programı" kapsamında hastanelerinin, 17 Ekim 2017'de yapılan Anne Dostu Hastane değerlendirmesinden 100 puan üzerinden 98,5 puan aldığı hatırlatıldı.

O tarihten bu yana "Anne Dostu Hastane" olan Soma Devlet Hastanenin ise bu yıl yapılan değerlendirmede, "100 üzerinden 100" alarak bu unvanını perçinlediği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başhekim Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan ise, "Bu güzel sonuç için başta hastane yönetim ekibim, kadın hastalıkları ve doğum servisi ve doğum salonunda görev yapan doktorlarımız, servis sorumlusu hemşiresi Seher Andıç, tüm ebelerimiz, gebe bilgilendirme sınıfı ekibine ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sezaryen doğumların azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesi çalışmalarında büyük mesafe kat edildiğini görmek bizleri çok mutlu etmiştir. Tüm anne ve anne adaylarını verdiğimiz hizmetleri görmek ve tanımak için Anne ve Bebek Dostu olan Soma Devlet Hastanesi'ne davet ediyorum" dedi.