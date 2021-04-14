Soma ve Kırkağaç MABEM İle ÇKSM birimleri ziyaret edildi - Son Dakika

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Soma ve Kırkağaç ilçelerinde MABEM ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu ile birlikte Soma ve Kırkağaç ilçelerinde MABEM ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Kırkağaç MABEM ile başlayan eğitim ziyaretinde öğretmenlerle bir araya gelen Daire Başkanı Özcan ve MABEM Müdürü Tibukoğlu, MABEM eğitmenlerine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek, kurumun başarı durumu, yeni eğitim dönemi için yapılan kayıtlar ve MEB işbirliğiyle yürütülecek faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi de ziyaret edildi. İki kurumda da pandemi kuralları hatırlatması yapıldı. Kırkağaç temasları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ziyaretiyle noktalandı.

Soma İlçesi de Ziyaret Edildi

Kırkağaç ilçesi ziyaretinin ardından Soma'ya geçildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Can Doğan Cansever ile birlikte Soma MABEM ve Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri'ni ziyaret eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, burada da eğitmenlerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Daire Başkanı Fırat Özcan, eğitmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

"Çocuklarımızın ve gençlerimizin yanındayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, eğitim hizmetlerinde en üst başarı seviyesini hedeflediklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, "Bu kapsamda 17 ilçemizde eğitim birimlerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Kırkağaç MABEM ile Çocuk Kültür ve Sanat Merkezimizi de ziyaret ederek, eğitmen kadromuzla bir araya geldik. Ziyaretlerimizde varsa sorunların tespitini yapıp, pandemi kuralları ve başarı çıtasını en yükseğe taşımak amacıyla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarında her zaman yanındayız" dedi.