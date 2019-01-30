Somalı Madencinin Kadro Sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Soma Kömür
İşletmelerine bağlı Işıklar ocağının Türkiye Kömür İşletmeleri
'ne (TKİ) ait bir şirket tarafından işletileceği ve bu madende çalışan 2 bin 400 işçinin de TKİ'nin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda çalışmaya başlayacağını açıklaması ilçede büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Tahminlere göre mevcut 1 milyar ton rezerviyle Türkiye'nin en önemli linyit kömürü üretim merkezi olan Soma'da, 9 bin maden işçisinin çalıştığı faaliyetteki 3 işletme tarafından her yıl ortalama 7,5 milyon ton kömür üretiliyor. Üretilen kömürlerin önemli bölümü termik santrallere, kalanı ise iç piyasaya yakıt olarak gönderiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın ilçenin en önemli ekonomik faaliyeti olan madencilikte işçilerle ilgili yaptığı açıklama ilçedeki madencileri ve yakınlarını sevindirdi.
İlçede 6 yıldır madenlerde çalışan Ahmet Tanrıverdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını öğrendikten sonra arkadaşları adına mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten mükemmel bir karar, bu madenlerde çalışan ve kadroya geçecek arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımıza da bize böyle yakından ilgi gösterdiği için teşekkür ediyoruz." dedi.
"Karar sadece 2 bin 400 maden işçisini değil bir çok işçiyi rahatlattı"
Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak da, bu kararla söz konusu işletmede çalışan maden işçilerinin geleceğiyle ilgili belirsizliğin ortadan kalktığına dikkati çekerek, "Çünkü 2 bin 400 maden işçimizin akıbetinin ne olacağı, çocuklarına nasıl rızık götüreceği söz konusuydu. Zaten ocağın kapatılması gündemdeydi. Bu kararın sadece 2 bin 400 maden işçisini değil Soma'daki birçok maden işçisini rahatlattığını düşünüyorum." diye konuştu.
Eski maden işçisi Sami Yavuz
da kararı büyük bir memnuniyetle karşıladığını anlatarak, tüm arkadaşları adına güzel bir haber aldıklarını, ilçedeki herkesin sevindiğini söyledi.
Maden teknikerliği öğrencisi Mehmet Emin Yaltırık ise Soma'daki işçilerin yüzde 70'inin maden sektöründe çalıştığına işaret ederek, "Herkes için kadro, garanti iş ve maaş koşulları sağlanacak. Geleceği görebilmeleri adına iyi oldu. Madenciler açısında bakarsak zaman zaman işten çıkarmalar oluyordu. Ben kendim de maden teknikerliği öğrencisiyim. 2 yıl sonra mezun olduğumda bize de güzel bir iş kapısı oldu." ifadelerini kullandı.
"Kendim işe girmiş gibi sevindim"
Maden işçiliğinden emekli olan Ahmet Salık da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın madencilerle ilgili açıklamasını haberlerden öğrendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Sanki kendim işe girmiş gibi sevindim bütün gençler adına. Çünkü benim çocuğum yaşındalar ve bazılarını tanıyorum. Ben de kendim yer altından kömür ocaklarından emekli olduğumdan onlar adına sevindim. Arkalarında devlet garantisi olacak. Memnun oldum, yapanlardan Allah razı olsun."
Öte yandan Işıklar Maden Ocağı'nda örgütlü olan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege
Bölgesi 1-Nolu Şubesi de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin 400 işçiyle ilgili kararın büyük bir memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, kararda emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan
, TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak
, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay
'a teşekkür edildi.
Açıklamada söz konusu ocakta çalışan işçilerin daha önce gelecekleriyle ilgili endişe ve korku içinde olduğuna işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Daha önce orada çalışan arkadaşlara herhangi bir iş kaygılarının olmayacağını ve çalışan arkadaşlarımızın mağdur edilmeyeceğini, burada çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini bildirdik. Bu çalışmalar sonucunda beklediğimiz müjdeli haberi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
verdi. Cumhurbaşkanımız 2 bin 400 madenci arkadaşımızın TKİ'ye ait alt işletmede, hiçbir hak kaybı olmadan çalışacağını kamuoyuna duyurmuştur. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederiz."