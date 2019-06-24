Son 35 yılda İstanbul seçimlerinde en fazla oyu İmamoğlu aldı
1 saat önce
23 Haziran seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54,03’ünü alırken bu oy oranı son 35 senede gerçekleşen son sekiz seçimde en fazla oy oranı ile seçilen belediye başkanı oldu.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:08
'da tekrarlanan büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 54,03'ünü alan Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu
kazandı. İmamoğlu bu oy oranı ile son 35 senede gerçekleşen son sekiz seçimde en fazla oy oranı ile seçilen belediye başkanı oldu.
Peki, İstanbul'da son 35 senede belediye başkanları yüzde kaç oy almıştı? 23 Haziran'a gelinceye kadar 1984
seçimlerinde Anavatan adayı Bedrettin Dalan
yüzde 49,69 ile en fazla oyu almıştı. 1994'te Refah Partisi
adayı Recep Tayyip Erdoğan
yüzde 25.19 ile en düşük oy oranı ile seçilen başkan oldu.
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