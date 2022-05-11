Son Dakika | Bağcılar'da cinayet işleyip Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Bağcılar'da cinayet işleyip Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi

11.05.2022 11:29

Son dakika haberler... Bağcılar'da husumetlisi Okan Alkan'ı evinin önünde 5 kurşun ile öldüren ve Edirne Uzunköprü'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Mahir Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi.

Bağcılar'da husumetlisi Okan Alkan'ı evinin önünde 5 kurşun ile öldüren ve Edirne Uzunköprü'den Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Mahir Kılınç'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Muzaffer Kaya, cinayet anını anlatarak "Şahıs Okan'ın arkasından iki el ateş etti. Okan sendeledi. Şahıs peşinden gitti. Üç dört el daha ateş ettiğini duydum" dedi.

Bağcılar'da 10 Temmuz 2021'de meydana gelen olayda Mahir Kılınç (24) aralarında husumet bulunan Okan Alkan'ın (27) evinin önüne gitmişti. Burada yaşanan tartışmanın ardından Kılınç, Okan Alkan'a ruhsatsız tabancayla 5 el ateş etmişti. Okan Alkan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Mahir Kılınç Edirne Uzunköprü'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede Mahir Kılınç hakkında 'kasten öldürme ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından müebbet hapis ile 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mahir Kılınç korona virüs olması nedeniyle katılamazken, maktul Okan Alkan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Muzaffer Kaya beyanında cinayeti evinin balkonundan gördüğünü anlatarak "Gece geç saatlerde bir araba geldi. Arabadan inen şahıs benim komşum olan maktul Okan ile buluştu. Aralarında kısa bir konuşma oldu. Sonra arabadan inen şahıs belinden bir silah çıkardı. Okan silahı görür görmez kaçmaya çalıştı. Şahıs Okan'ın arkasından iki el ateş etti. Okan sendeledi. Silahını çeken şahıs peşinden gitti. Üç dört el daha ateş ettiğini duydum. Sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı" şeklinde konuştu.

Maktul Okan Alkan'ın arkadaşı tanık Baran Suyu ise "Olay günü Kadiray isimli arkadaşımın evine Okan ile birlikte gitmiştik. Saat 21.00-22.00 sıralarında mahalleye döndük. Dönüş yolunda Okan birisini aradı. Telefon açılmayınca mesajlaşmaya başladılar. Ben araç kullanıyordum mesajları görmedim. Ancak Okan tehdit edildiğini söyledi. Kimin ne ile tehdit ettiğine ilişkin bir şey söylemedi. Mahalleye geldiğimizde de kuaför Burak, Mahir'in Okan'ı aradığını ve yakaladığı yerde vuracağını söyledi. Bunun üzerine bir süre Mahir'i aradık. Bulamadık. 23.30 civarında Okan'ı evine bıraktık sonra da Okan'ın vurulduğunu öğrendim" dedi.

Tanık beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

(Melike İnal - İHA)

Son Dakika | Bağcılar'da cinayet işleyip Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi
Son Dakika | Bağcılar'da cinayet işleyip Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi
Son Dakika | Bağcılar'da cinayet işleyip Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi
Son Dakika | Bağcılar'da cinayet işleyip Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bağcılar'da cinayet işleyip Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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